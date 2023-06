Die Bamberger Basketballer haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet: Justin Gray kommt vom griechischen Erstligisten GS Lavrio, wo er in der vergangenen Saison in durchschnittlich 22 Minuten Spielzeit im Schnitt sieben Punkte drei Rebounds erzielte. Der 27-jährige US-Amerikaner ist 1,98 Meter groß du bringt athletische 95 Kilo auf die Waage. "Justin bringt uns Flexibilität in der Defensive. Er kann verschiedene Positionen verteidigen, etwas, was uns in der letzten Saison gefehlt hat. Er ist hungrig und freut sich darauf, für Bamberg spielen zu dürfen", sagt Trainer Oren Amiel.

Gray begann seine Basketballkarriere an der renommierten Texas Tech University, unterschrieb 2018 beim englischen Erstligisten Bristol seinen ersten Profivertrag . Von dort gelangte er über den kosovarischen Club Rahoveci 2021 zu CAB Mandeira nach Portugal, wo er auf einen Punkteschnitt t 15,6 Punkte. Nach einem Zwischenjahr in Polen unterschrieb der in Tampa in Florida geborene Flügelspieler zu Beginn der letzten Spielzeit bei Lavrio, wo er in seinem letzten Spiel mit 25 Punkten seinen Saisonbestwert erzielte.

Neben seiner Klubkarriere spielte der 27-Jährige auch insgesamt 18 Mal für das Nachwuchsteam und die A-Nationalmannschaft der Amerikanischen Jungferninseln. Nun freue er sich auf die Bundesliga: "Ich habe mich für Bamberg entschieden, da es ein hoch angesehener Verein mit einer großartigen Geschichte ist."