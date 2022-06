Transfer des Ajax-Profis:FC Bayern verpflichtet Gravenberch

Der FC Bayern hat Ryan Gravenberch vom niederländischen Meister Ajax Amsterdam nun endgültig unter Vertrag genommen. Der 20-jährige niederländische Nationalspieler unterschrieb einen Kontrakt bis 2027.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn zeigte sich erfreut: "Ryan Gravenberch ist ein junger, hochinteressanter Spieler, den viele europäische Top-Clubs gerne unter Vertrag genommen hätten", so der Klubchef. "Er hat sich für den FC Bayern entschieden, weil er sich hier auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Spieler mit seinen Qualitäten sind wichtig für den Weg des FC Bayern in der Zukunft."

Ähnlich positiv äußerte sich laut Vereinsmitteilung auch Sportvorstand Hasan Salihamidžić: "Ryan Gravenberch wird unserer Mannschaft viel geben. Er ist eines der größten Talente in Europa, hat eine ausgezeichnete Technik, immer Lösungen auf engstem Raum, ist sehr dynamisch und torgefährlich. Dass er sich für den FC Bayern entschieden hat, zeigt, dass er von unserem Club und den Möglichkeiten bei uns überzeugt ist. Spieler mit so einer Mentalität lieben wir."

Gravenberch selbst ist ebenso angetan von seiner neuen Aufgabe, der Nationalspieler sagte: "Als die Anfrage des FC Bayern kam, musste ich nicht überlegen. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs, die es gibt: Spieler aus der ganzen Welt wollen für diesen Verein spielen. Ich komme nach München, um viele Titel zu gewinnen - und der FC Bayern ist es gewohnt, viele Titel zu holen."

Ryan Gravenberch kam im Alter von acht Jahren in die Jugendakademie von Ajax Amsterdam, durchlief dort sämtliche Juniorenmannschaften und feierte in der Saison 2018/19 im Alter von 16 Jahren sein Debüt bei den Profis, für die er in 103 Pflichtspielen zum Einsatz kam und 12 Tore erzielte. Mit dem niederländischen Rekordmeister gewann der Mittelfeldspieler drei Meisterschaften und zwei Mal den Pokal. Im vergangenen Jahr wurde er erstmals für die A-Nationalmannschaft der Niederlande berufen und war seitdem für "Oranje" zehn Mal am Ball (1 Tor), darunter auch bei der EM vor einem Jahr. Mit der U-17-Auswahl seines Heimatlandes wurde er 2018 Europameister.