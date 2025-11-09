Zum Hauptinhalt springen

Granit Xhaka in der Premier LeagueDer Schweizer mit der Superkraft

Lesezeit: 3 Min.

Meinungsstark wie immer: Granit Xhaka (rechts) sagt Arsenals Leandro Trossard, wo es lang geht – und ist für sein Team Sunderland wie ein zweiter Trainer.
Meinungsstark wie immer: Granit Xhaka (rechts) sagt Arsenals Leandro Trossard, wo es lang geht – und ist für sein Team Sunderland wie ein zweiter Trainer. (Foto: Scott Heppell/Reuters)

Das Überraschungsteam des AFC Sunderland trotzt Tabellenführer Arsenal einen Punkt ab – mit Granit Xhaka als Kapitän. Dessen Wandlung und Einfluss auf sein Team sind bemerkenswert.

Von Sven Haist, London

Als Granit Xhaka nach dem Abpfiff einige seiner früheren Teamkollegen des FC Arsenal umarmt hatte, wollte er sich noch persönlich von Piero Hincapié verabschieden. Der Mittelfeldspieler des AFC Sunderland hatte mit dem Abwehrmann in den vergangenen zwei Saisons bei Bayer Leverkusen zusammengespielt und 2023/24 die deutsche Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage erreicht. Im Sommer wechselte Xhaka für 15 Millionen Euro nach Sunderland, während Hincapié zu Arsenal ging. Am Wiedersehen hatte Hincapié deutlich weniger Freude als Xhaka: Er versetzte dem Schweizer Rekordnationalspieler einen leichten Tritt ans Schienbein und schubste ihn schelmisch weg.

Zur SZ-Startseite

Premier League
:Arsenal will die Meisterschaft – um jeden Preis

Mit einem luxuriös besetzten, sündhaft teuren Kader zieht der FC Arsenal an der Spitze der Premier League davon. Trainer Mikel Arteta kämpft gegen einen Fluch.

SZ PlusVon Sven Haist

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite