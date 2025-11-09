Als Granit Xhaka nach dem Abpfiff einige seiner früheren Teamkollegen des FC Arsenal umarmt hatte, wollte er sich noch persönlich von Piero Hincapié verabschieden. Der Mittelfeldspieler des AFC Sunderland hatte mit dem Abwehrmann in den vergangenen zwei Saisons bei Bayer Leverkusen zusammengespielt und 2023/24 die deutsche Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage erreicht. Im Sommer wechselte Xhaka für 15 Millionen Euro nach Sunderland, während Hincapié zu Arsenal ging. Am Wiedersehen hatte Hincapié deutlich weniger Freude als Xhaka: Er versetzte dem Schweizer Rekordnationalspieler einen leichten Tritt ans Schienbein und schubste ihn schelmisch weg.