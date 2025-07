Die US-amerikanische Tennisspielerin Venus Williams, 45, hat bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour in der zweiten Runde des Einzelwettbewerbs gegen Magdalena Frech verloren. Im Achtelfinale von Washington musste sich Williams gegen die an Position fünf gesetzte Polin 2:6, 2:6 geschlagen geben. Mit einem Sieg wäre sie zur ältesten Viertelfinalistin seit 1990 geworden.

Für die frühere Weltranglistenerste war das Turnier dennoch ein voller Erfolg. „Ich hatte viel Spaß“, sagte Venus Williams nach dem Match. „Nicht das Ergebnis, das ich mir gewünscht hatte, aber ich konnte viele Spiele bestreiten, was definitiv ein Pluspunkt ist. Ich könnte nicht glücklicher sein.“

Für die Olympiasiegerin und siebenmalige Grand-Slam-Siegerin war es das erste Turnier nach 16 Monaten. Ihren nächsten Auftritt plant sie beim Hartplatzturnier in Cincinnati. Zudem halten sich die Spekulationen über ihre Teilnahme an den US Open. Am Montag hatten die Veranstalter die Meldung der älteren der Williams-Schwestern für den Mixed-Wettbewerb bekanntgegeben.Venus Williams war durch ihren Auftaktsieg über ihre US-Kollegin Peyton Stearns zur ältesten Frau seit Martina Navratilova 2004 geworden, die ein WTA-Match gewann.