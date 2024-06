Alexander Zverev hat seine spielfreien Tage im Pariser Hotel verdaddelt: mit „Mario Kart“ am Nintendo Switch, wie er erzählte, stundenlang. Sein Kollege Jan-Lennard Struff ging in arbeitsfreien Stunden in das gemietete Appartement unweit der Tennisanlage von Roland Garros und legte sich schlafen. Bei einem Turnier, in dem sich Matches über fünf Sätze hinziehen können, „ist die Regeneration ein großes Thema“, sagte er.

Welche die bessere Methode war, ist schwer zu sagen: Zverev gewann ein Fünfsatzduell und steht im Achtelfinale der French Open, Struff verlor in vier Sätzen. Die Arbeitsbedingungen, unter denen beide am Samstag ihrem Beruf nachgingen, konnten jedenfalls unterschiedlicher kaum sein.

Für den Weltranglistenvierten Zverev, 27, war an einem nasskalten Nachmittag der Hauptplatz, der Court Philippe-Chatier, mit seinem ausfahrbaren Dach für die Partie gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6) reserviert. Auch hier stieg die Temperatur kaum über 15 Grad, aber es blieb wenigstens windgeschützt und trocken.

Das Match von Struff, 34, hingegen begann um 11 Uhr auf dem Außenplatz Nummer 14 unter dunklen, schweren Wolken. Die Zuschauer auf den Tribünen hatten sich Kapuzen über den Kopf gezogen, manche wickelten sich in Decken. Nach zwei ausgeglichenen Durchgängen setzte der Regen ein: Struff und sein australischer Kontrahent Alex de Minaur, 25, mussten den Platz verlassen, schützende Plastikplanen wurden über den roten Sand gezogen.

Vier Stunden dauerte die Unterbrechung, und als das Spiel wieder aufgenommen wurde, fühlten sich die Bälle schwer und langsam an, wie Struff sagte; de Minaur gewann die entscheidenden beiden Sätze und das Duell, 6:4, 4:6, 3:6, 3:6. Müßig erscheint die Frage, ob Struff, im April Sieger des Münchner Turniers, diese Regenpartie unter einem schützenden Dach hätte gewinnen können. „Es ist es, wie es ist“, sagte er.

„Der Sieg gehört den Hartnäckigsten“ – ein paar Variablen inklusive

Es irrt, wer glaubt, dass es für Profisportler bei Grand-Slam-Turnieren wie in Paris, wo die Gewinner 2,4 Millionen Euro verdienen, Chancengleichheit gibt. 128 Aktive treten jeweils in den Männern- und Fraueneinzelkonkurrenzen unter einem Motto an, das ursprünglich Napoleon zugeschrieben wurde und das den Oberrang des Centre Courts ziert: „La victoire appartient au plus opiniâtre.“ Der Sieg gehört den Hartnäckigsten – ein paar Variablen allerdings inbegriffen.

Denn die einen spielen im Freien, die anderen unterm Dach. Manche treten in riesigen Arenen an, andere auf engen Plätzen, an denen lärmende Zuschauer direkt an der Seitenlinie sitzen. Wer Glück hat, kann sein Match in wenigen Stunden durchspielen, bei anderen wie Jan-Lennard Struff zieht es sich mit Unterbrechungen vom Morgen bis zum Abend. Oder durch die Nacht: Novak Djokovics erfolgreiche Drittrundenpartie gegen den Italiener Lorenzo Musetti begann um elf Uhr abends und endete morgens früh um drei.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Alexander Zverev sein Arbeitspensum bereits seit acht Stunden beendet. Und wenn er nach dem Matchball seiner Erleichterung Ausdruck gab – „Am Ende des Tages bin ich froh, dass ich gewonnen habe“ –, so lag das daran, dass er sich spät und gerade noch rechtzeitig an diesem Regentag unter dem Schutz des Hallendachs auf seine Qualitäten besann.

Zverev mag Nässe nicht, Kälte noch weniger: „Wenn es schwer und langsam ist, ist es für mich nicht ideal“, hatte er unter der Woche kundgetan. Am Samstag fühlte er sich außerstande, die Filzbälle mit Höchstgeschwindigkeit übers Netz zu dreschen, mindestens zehn km/h, so schätzte er, hätten sie eingebüßt. Kaum hatte der dreimalige Paris-Halbfinalist den Platz betreten, verlor er sein Aufschlagspiel, lag 0:3, 30:40 zurück und gab den ersten Durchgang ab.

Vor Formeinbrüchen ist Zverev bei großen Turnieren selten gefeit gewesen

Es dauerte ein wenig, ehe Zverev auf Betriebstemperatur kam, und als er sich nach zwei gewonnenen Sätzen fast schon am Ziel fühlen konnte, drehte sein Gegner, der gleichaltrige Tallon Griekspoor, auf. Der Niederländer, Nummer 25 der Weltrangliste, verlegte sich auf klassisches Serve-and-Volley-Spiel, und Zverev flogen die Bälle um die Ohren: „Der hat mich gekillt, anderthalb Sätze lang“, sagte er später. Im fünften Satz lag er 1:4 zurück, als er beschloss, seine Defensivtaktik zu ändern und beim Return ein paar Schritte näher an die Grundlinie zu treten. Ihm gelang ein Aufschlag-Break, dann ein zweites, als Griekspoor kleine Unsicherheiten zeigte. Den Match-Tiebreak gewann er souverän 10:3.

Das wetterwendische Spiel verblüffte die Zuschauer: Nur fünf Tage vorher hatte Zverev in einer brillanten Vorstellung den 14-maligen Turniersieger Rafael Nadal bezwungen – als erst dritter Spieler seit Nadals Debüt 2005. Aber vor Formeinbrüchen ist der Tennis-Olympiasieger bei Grand-Slam-Turnieren selten gefeit gewesen. Dass der Prozess wegen des Vorwurfs der Körperverletzung, der am Freitag in Berlin begonnen hat, ihn in seiner Konzentration stört, hatte er zuletzt verneint. Zverev soll eine Geldstrafe zahlen, er weist den Vorwurf zurück und legte Einspruch ein, weshalb nun verhandelt wird. Am Samstag wurde er auf das Thema in der Pressekonferenz nicht angesprochen.

An diesem Montag geht es weiter für Zverev in Paris: Im Achtelfinale wird er auf den 22 Jahre alten Dänen Holger Rune treffen. Die Aussichten, Wetter und Ballflug betreffend, sind gut: Es soll wärmer werden.