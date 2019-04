13. April 2019, 23:13 Uhr Grand Prix von China Das Primus-Syndrom

Anfangs sah so aus, als würde Mercedes vor allem von den Fehlern im Ferrari-Lager profitieren. Doch spätestens nach dem Qualifying in China deutet sich an, dass die Silberpfeile den Ferrari-Boliden schon wieder klar überlegen sind.

Von Elmar Brümmer, Shanghai/München

Zum ersten Mal hat es Valtteri Bottas in die erste Startreihe bei einem Großen Preis von China geschafft, und das ist eine Pole-Position für die Ewigkeit, die 1000. in der Geschichte der Formel 1 nämlich. Teamkollege Lewis Hamilton, der diese Zahl gern in seine persönliche Show eingebaut hätte, startet neben dem Finnen. Sebastian Vettel, der Einzige unter den Top-Piloten, der sich wirklich für die Renngeschichte interessiert, startet als Dritter, neben ihm sein drängender Teamkollege Charles Leclerc. Alle aus dem Spitzenquartett haben am Sonntag eine gute Chance, mit dem Jubiläumssieg zum ganz großen Tausendsassa zu werden. Fürs Erste aber galt es nicht den WM-Spitzenreiter Bottas neuerlich zu feiern - mit dem englischen Wortspiel "Viktory", abgeleitet vom zweiten Vornamen des Mercedes-Piloten. Vor allem ist der dritte WM-Lauf ein weiteres Beispiel für die erstaunlichen Comeback-Fähigkeiten der Silberpfeil-Fraktion.

Vor vier Wochen beim Saisonstart in Melbourne ist Hamilton der Trainingsschnellste vor Bottas, in umgekehrter Reihenfolge kommen sie ins Ziel. Vor zwei Wochen in Bahrain gilt die Scuderia wieder als Favorit, dominiert die Qualifikation. Leclerc fährt vor Vettel ganz vorn los, am Ende siegt Hamilton vor Bottas. Die These lautet da immer noch: Die Silbernen nutzen doch bloß die technischen Schwächen der Roten clever aus. Aber in Shanghai, da waren sich alle Experten sicher, würde sich der über den Winter angesammelte PS-Zuwachs bei der Scuderia auf einer der längsten Geraden der Saison endlich auszahlen - doch im Kampf um die besten Startplätze reicht es wieder nicht. Was Ferrari geradeaus gewinnt, macht Mercedes locker in den langen Kurven wett. Drei Zehntel fehlen Ferrari.

Bottas liegt 23 Tausendstel vor Hamilton

Leidet die Formel 1 etwa ähnlich wie die Fußball-Bundesliga an einem Primus-Syndrom, ist Mercedes mit den am Ende triumphierenden Bayern gleichzusetzen und Ferrari mit den Dortmundern? Auf dem Asphalt ist es ähnlich eng wie derzeit in der Fußball-Tabelle, was auch mit der Ausgeglichenheit der jeweiligen Teams zu tun hat. "Wir sehen gewaltige Verschiebungen bei den internen Kräfteverhältnissen, und das macht es interessant, wie diesmal bei uns in Richtung Valtteri, und bei Ferrari von Charles zurück zu Sebastian", analysiert Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Weder Hamilton noch Vettel, die als Favoriten gesetzt waren, konnten sich bisher von den Herausforderern emanzipieren, weshalb auch in beiden Fällen die zu erwartende Stallorder vorläufig außer Kraft gesetzt ist. Weder Wolff noch sein Gegenspieler Mattia Binotto weiß derzeit, auf wen er setzen soll, Bottas und Hamilton trennen auf dem Shanghai International Circuit lediglich 23 Tausendstel. Das ist selbst so früh in einer Saison eher ungewöhnlich.

In der Mercedes-Rennfabrik im mittelenglischen Brackley pflegt der Österreicher Wolff ein Motivations-Ritual. Zu Beginn des neuen Formel-1-Jahres verschwinden alle Zeugen und Zeichen der Erfolge aus dem Vorjahr von den Wänden und Schreibtischen. Tabula rasa, immer fängt das dominierende Team der Hybrid-Ära damit von Null an. Das wirkt simpel, ist aber offensichtlich höchst wirksam. Auch ein Hamilton fügt sich, verliert zumindest nach innen jeden Habitus. Das befördert, gerade in diesem Jahr des neuerlichen Aufrüstens von Ferrari, die Comeback-Qualitäten. Der Titelverteidiger widmet, und diesmal ist es mehr als die übliche Floskel, den Zeitengewinn gerade in den 16 Kurven, der Mannschaft in Brackley. Dort werden nicht nur die Teile gefertigt, dort errechnen die Ingenieure auch maßgeblich die richtige Rennwagenabstimmung. "Bloody quick", sagt Schnauzbartträger Vettel, das muss man nicht übersetzen, "wir haben uns zwar verbessert, aber waren trotzdem nicht gut genug. Ich bin zufriedener, aber nicht ganz zufrieden. Das Auto ist stark, aber wir holen noch nicht alles aus ihm heraus".

"Keiner löst seine Probleme so schnell wie Mercedes", lobt der Ferrari-Chef

Der neue Ferrari-Teamchef Binotto zollt den Rivalen Respekt: "Es gibt kein Team, dass seine Probleme so schnell und zuverlässig löst wie Mercedes", sagt der Italiener, "man darf sich bei ihnen nie sicher sein." Das Selbstvertrauen stammt aus der über die letzten fünf Jahre gewonnenen Sicherheit bei der eigenen Konstruktionsphilosophie. Diese unterscheidet sich, gerade in dieser Saison, deutlich von der bei der Scuderia.

Generell gelingt es, technische Schwächen abzustellen, wenn diese erkannt worden sind - ohne die eigenen Stärken zu verlieren. Das spricht für ein ausgegorenes und vor allem ausgewogenes Konzept. Entscheidend hinzu kommt die Betriebssicherheit. Während Ferrari mit dem um angeblich 40 PS stärkeren Antriebsstrang am Limit operiert, und deshalb entweder nicht alles ausschöpfen kann oder von technischen Kinderkrankheiten geplagt wird, kennt Mercedes solche Sorgen nicht. "Weder unsere Zuversicht noch unser Fokus haben sich verändert. Ich bin sehr sicher, dass wir noch mehr aus uns herausholen können", sagt Lewis Hamilton.