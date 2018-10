6. Oktober 2018, 22:07 Uhr Grand Prix in Suzuka Verhängnisvolle Achterbahn

Lewis Hamilton schwärmt von der Strecke und hat Grund zur Freude: Am Sonntag startet er von der Pole-Position.

Die Formel 1 gastiert an einem ihrer letzten Klassiker: der Strecke in Suzuka. Der Oktober gilt dort als der Monat der Wirbelstürme, wovon im Qualifying der WM-Führende Hamilton profitiert und woran sein Verfolger Vettel verzweifelt.

Von Elmar Brümmer, Suzuka

Sie mag nicht die Schönste sein unter den polierten Rennstrecken der Grand-Prix-Welt. Aber vielleicht macht genau das auch ihren Charme aus. Zu Klassikern gehören Kratzer, das macht sie interessanter. Unter den 21 Pisten, die es in diesem Jahr in den WM-Kalender geschafft haben, gibt es drei, auf die dieses Prädikat passt: Silverstone, Spa - und eben der Suzuka International Race Course. Eine Piste, auf der an diesem Wochenende zum 30. Mal ein Formel-1-Rennen ausgetragen wird. Es ist die Arena der Champions. Hier scheiden sich die sehr guten Rennfahrer von den weniger guten.

"Je schneller es wird, desto fantastischer ist es, hier zu fahren", schwärmt Titelfavorit Lewis Hamilton, "solche Strecken gibt es kaum noch. Du kommst nur leicht aufs Gras und schon landest du in der Mauer. Suzuka gehört zu meinen absoluten Lieblingsstrecken, vielleicht ist es sogar meine Lieblingsstrecke überhaupt. Sie ist einfach richtig cool. Der erste Sektor ist die beste Achterbahnfahrt, die ich je in einem Formel 1-Auto erlebt habe. Wenn die Balance stimmt, kann man das genießen. Es gibt immer zwei oder drei Kurven, in denen man von Jahr zu Jahr besser werden muss." Sebastian Vettel spricht mit der gleichen Leidenschaft wie sein Gegenspieler: "Es ist eine der alten Strecken, die noch nicht zerstört wurde. Dieses Gefühl, dass man hier im Cockpit bekommt, ist das beste des Jahres, wenn man sein Auto bergauf von einer Seite auf die andere werfen muss. Die Piste hat Charakter, Suzuka ist eine Ikone."

Das hat auch damit zu tun, dass das Layout der ursprünglichen Acht nahe kommt, die Kinder von der Carrera-Spielzeugrennbahn her kennen, die gewöhnlich der Beginn aller Rennleidenschaft ist. Komplett anders ist natürlich, dass der japanische Achter schief in der Landschaft der Präfektur Mie liegt, und sich über unwegsames Berg- und Talgelände zieht. Es sind jene 5,807 Kilometer Asphalt, auf die sich praktisch alle Fahrer am meisten freuen, unabhängig sogar von der Leistungsfähigkeit ihrer Rennwagen. Der Mensch ist hier wichtiger als die Maschine, praktisch jede Kurve ist ein Sieg über sich selbst. Und ein Sieg über das letzte Zögern vor dem Limit.

Der Oktober gilt in diesem Teil Asiens als der Ankunft der Wirbelstürme

Auch der letzte tödlich ausgegangene Unfall der Formel 1 vor vier Jahren passierte hier, als der Ferrari-Junior Jules Bianchi mit seinem Marussia in einen Bergungskran gerast war, der das Autowrack des Münchners Adrian Sutil aus dem Kiesbett befördern sollte. Es war das dramatische Ende eines irregulären Rennens, wie es schon viele gegeben hatte auf dieser Piste. Der Oktober gilt in diesem Teil Asiens als der Ankunft der Wirbelstürme, und auch am Qualifikationssamstag zu diesem Großen Preis von Japan spielten die Ausläufer des Super-Taifuns "Kong Rey" eine gewichtige Rolle für den Ausgang des Ausscheidungsfahrens. Windböen und heftige Schauer erforderten eine clevere Strategie - einmal mehr kam diese von Mercedes.

Die Silberpfeil-Fraktion hat ihren deutlichen Vorsprung aus Russland mit auf die Insel gebracht, und dort eher noch ausgebaut. Vor den entscheidenden zwölf Minuten hatte es immer wieder kurz geregnet. Die Ferrari von Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel gingen als erste raus, allerdings auf den falschen Reifen, den für Mischverhältnisse gedachten Intermediates. WM-Tabellenführer Lewis Hamilton und sein treuer Helfer Valtteri Bottas hatten Trockenreifen aufgezogen, legten sofort Bestzeiten vor. Als die Italiener nach einem chaotischen Wechselspiel auch die richtige Mischung hatten, fing es richtig an zu regnen. Räikkönen landete 1,8 Sekunden hinter Hamilton noch auf Rang vier, Vettel war unter Druck nicht fehlerfrei und wurde mit fast 4,5 Sekunden Rückstand lediglich Neunter, gewann aber durch die Versetzung von Esteban Ocon noch einen Platz. Bottas steht an diesem Sonntag (7.10 Uhr) neben Hamilton in der ersten Reihe.

Der britische WM-Tabellenführer, der seine achte Pole-Position in dieser Saison und die 80. seiner Karriere herausfahren konnte, war voll des Lobes für seine Mercedes-Truppe: "Ich bin so stolz, Teil dieser Reise zu sein. Es war so schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Viele Teams haben kluge Leute, aber unsere Leute machen unter Druck alles richtig, das macht uns zum besten Rennstall der Welt." Vettel sagte dagegen geknickt: "Einen anderen Plan, als nach vorn zu kommen, gibt es nicht groß."

Es ist, wenn auch unter unfreiwillig schlechten Umständen, jene Herausforderung, die der Heppenheimer sucht bei den 18 Kurven, von denen 17 sehr schnell sind, die die schwierigste sogar mit Tempo 318 gefahren wird, also voll. Sie hat keinen Namen, nur die Bezeichnung 130 R, nach dem Gradwinkel der Kurve. Er muss sie besser nutzen als in der Qualifikation, als er wegrutschte.