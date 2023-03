Interview von Sebastian Fischer

Robin Gosens, 14-maliger deutscher Nationalspieler, verbringt die aktuelle Länderspielperiode in Italien. Eine Wadenverletzung zwingt ihn zu einer kurzen Pause, die jüngsten Spiele mit seinem Klub Inter Mailand hat er verpasst: den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale im Rückspiel gegen den FC Porto und ein 0:1 gegen Juventus Turin. Davor spielte er aber dreimal nacheinander von Beginn an, es war sportlich die wohl beste Phase seit seinem Wechsel von Atalanta Bergamo im Januar 2022, mit dem für ihn ein schweres Jahr begann: 2021 noch die Überraschung im Kader der Nationalmannschaft bei der EM, verpasste er nach einer längeren Verletzungspause und einem komplizierten Start in Mailand die WM in Katar. Unter anderem darum geht es im Gespräch mit der SZ, das er am Telefon während der Autofahrt vom Training nach Bergamo führt, wo er mit seiner Familie weiterhin wohnt. "Meine Frau und ich erwischen uns manchmal bei dem Gedanken, dass wir uns später hier niederlassen", sagt Gosens, 28. "Davon unabhängig habe ich weiter den Traum, mal in der Bundesliga zu spielen." Vorher will er in die Nationalelf zurückkehren.