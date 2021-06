Von Philipp Selldorf

Neben dem in keinem Uefa-Verzeichnis vorkommenden Spieler namens Sahne soll es im deutschen EM-Kader laut Jogi Löw auch einen Mann geben, der Gossens heißt. Über diesen Gossens berichtete der Bundestrainer am Samstagabend mit einem gewissen Staunen, er sei "sehr aktiv in der Kommunikation" und "ein Typ wie sein Spiel: alles in die Waagschale werfen, klare Kante zeigen".