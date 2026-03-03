Selbstverständlich hatte Julian Nagelsmann den größtmöglichen sportlichen Erfolg im Sinn, als er seinem Kader dreieinhalb Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft nun ein Interview widmete, so voluminös, dass sich damit das Dach einer Turnhalle abdichten ließe. Auch die innere Idee seines Gesprächs mit dem Kicker, die Öffentlichkeit an seinen komplexen Gedanken zur Nominierung teilhaben zu lassen, ist zu begrüßen: Transparenter als nun Nagelsmann hat wohl noch kein Bundestrainer die 84 Millionen anderen Bundestrainer daheim auf der Couch mitgenommen in seine Entscheidungswelt. Nachvollziehbarkeit durch Klarheit!