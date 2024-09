Von Philipp Selldorf

Charmanter hat man Oliver Kahn selten lächeln sehen als auf dem Foto, das der FC Bayern am 16. September vor drei Jahren in Umlauf brachte. Auch der sonnengebräunte Vorstandskollege Hasan Salihamidzic trägt auf dem Bilddokument sein schönstes Brazzo-Grinsen zur Schau, bloß der Mann in der Mitte begnügt sich mit einer Andeutung von guter Laune, während er ein Trikot präsentiert, auf dem sein Name und die Zahl 2026 stehen. Leon Goretzka, so darf vermutet werden, hat sich trotzdem gern für den Fototermin zur Verfügung gestellt, nachdem er mit Kahn und Salihamidzic einen neuen, bis ins Jahr 2026 gültigen Vertrag verabredet hatte.