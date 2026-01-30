Man tritt Leon Goretzka nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass er seinen Auftritt in den sozialen Medien mit einem eigenwilligen Humor pflegt. Auf seiner Instagram-Seite ist er dabei zu sehen, wie er auf einer ausladenden Terrasse auf einer Hantelbank eine Frau in die Luft stemmt. In einem anderen Video stapft er barfuß im Pyjama durch den Schnee und streut mit einem Salzstreuer.
Leon Goretzka beim FC BayernWechselhafte Jahre, turbulente Tage, versöhnliches Ende
Lesezeit: 3 Min.
Leon Goretzka verlässt den FC Bayern nicht jetzt, aber nach Vertragsende im Sommer. Seine Zeit in München begann verheißungsvoll, wurde schwierig – und soll erfolgreich enden.
Nationalspieler Leon Goretzka:Aufgewacht bei Harfenklängen
Als Julian Nagelsmann die deutsche Nationalelf reformierte, war der Verzicht auf Leon Goretzka ein wesentlicher Bestandteil. Nun hat Goretzka sich wieder bewiesen – als torgefährlicher Gestalter und Bewerber auf die knappen Plätze im Mittelfeld.
