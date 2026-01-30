Man tritt Leon Goretzka nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass er seinen Auftritt in den sozialen Medien mit einem eigenwilligen Humor pflegt. Auf seiner Instagram-Seite ist er dabei zu sehen, wie er auf einer ausladenden Terrasse auf einer Hantelbank eine Frau in die Luft stemmt. In einem anderen Video stapft er barfuß im Pyjama durch den Schnee und streut mit einem Salzstreuer.