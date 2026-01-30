Zum Hauptinhalt springen

Leon Goretzka beim FC BayernWechselhafte Jahre, turbulente Tage, versöhnliches Ende

Lesezeit: 3 Min.

„Das hat unsere Beziehung gestärkt“: Leon Goretzka kämpfte sich unter Vincent Kompany wieder in die Mannschaft.
„Das hat unsere Beziehung gestärkt“: Leon Goretzka kämpfte sich unter Vincent Kompany wieder in die Mannschaft. (Foto: Tom Weller/dpa)

Leon Goretzka verlässt den FC Bayern nicht jetzt, aber nach Vertragsende im Sommer. Seine Zeit in München begann verheißungsvoll, wurde schwierig – und soll erfolgreich enden.

Von Sebastian Fischer

Man tritt Leon Goretzka nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass er seinen Auftritt in den sozialen Medien mit einem eigenwilligen Humor pflegt. Auf seiner Instagram-Seite ist er dabei zu sehen, wie er auf einer ausladenden Terrasse auf einer Hantelbank eine Frau in die Luft stemmt. In einem anderen Video stapft er barfuß im Pyjama durch den Schnee und streut mit einem Salzstreuer.

