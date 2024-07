Noch vor Beginn des olympischen Basketballturniers unterschreibt Gordon Herbert beim deutschen Double-Sieger für zwei Jahre. Seine Ära als Bundestrainer will er mit einer Olympia-Medaille krönen.

Von Ralf Tögel, München

Dass die deutsche Basketball-Nationalmannschaft die derzeit beste der Welt ist, hat sie am 10. September des Vorjahres mit dem Gewinn des Weltmeistertitels bewiesen. Die große Frage war nun mit Blick auf die Olympischen Spiele, die für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Samstag mit dem Spiel gegen Japan beginnen: Können die USA ein besseres Team aufbieten als jenes von Manila, das von den Deutschen im Halbfinale aus dem Wettbewerb befördert wurde? Sie können, denn den Test kurz vor Olympia gewannen die Amerikaner knapp mit 92:88 – die Deutschen aber waren allemal gleichwertig. Dieser Mannschaft ist folglich eine Medaille bei Olympia zuzutrauen. Was das mit dem FC Bayern München zu tun hat?