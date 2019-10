Sieger in Japan: Tiger Woods.

Der US-Golfer hat nun 82 PGA-Tour-Siege und zieht mit Sam Snead gleich. 2020 will der 43-Jährige bei Olympia aufschlagen.

An die erste Begegnung mit dem legendären Sam Snead erinnert sich Tiger Woods ungern zurück. Er war gerade fünf Jahre alt, und als beide ein paar Bälle schlugen, deutete noch nichts auf eine Karriere der Superlative hin. "Mein Ball ist in einem Bach gelandet, ich habe nur ein Bogey gespielt", sagte Woods: "Sam gelang natürlich ein Par."

Heute, fast vier Jahrzehnte später, stehen beide auf einer Stufe. Der souveräne Erfolg bei der Zozo Championship in Chiba in Japan war Woods' 82. Sieg auf der PGA-Tour. Kein Golfer hatte vor ihm diese Anzahl erreicht - außer eben Snead, der bei seinem Erfolg Nummer 82 jedoch neun Jahre älter war als Woods. Der 43-Jährige sagt: "Das erfordert Beständigkeit über einen ziemlich langen Zeitraum." Da hat er auch schwere Krisen durchgemacht, privat, gesundheitlich und in seinem Sport. Mittlerweile ist er mit sich im Reinen, "mit der Karriere, die ich bislang hatte", sagt Woods, "bin ich glücklich."

Der 2002 gestorbene Snead dominierte die Golfwelt in den 40er und 50er Jahren. Bei seinem 82. Sieg auf der US-Tour war Sam Snead 52 Jahre alt. "Ich hoffe, bis 52 zu spielen", sagte Woods nun. "Wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, hätte ich Ihnen eine andere Antwort gegeben, aber die Zukunft sieht nun auf jeden Fall besser aus."

Die unzähligen Rückenoperationen, die ihn so lange aus der Weltspitze verbannt hatten, sind ebenso vergessen wie die Knie-Operation im August. Es war die fünfte, "und ich bin sehr froh", bekannte Woods, "dass ich mich wieder herausgegraben habe". Abgesehen davon, dass 82 Erfolge wahrscheinlich kein weiterer Golfer mehr erreichen wird, ist bei Woods vor allem der Weg dorthin beachtlich. 1996 hatte der Kalifornier seinen ersten Turniersieg gelandet und danach bis 2009 mindestens einmal jährlich triumphiert. 683 Wochen führte er insgesamt die Weltrangliste an. Woods durchlebte dann zwar ein erstes kleines Tief, stand 2012 und 2013 aber wieder ganz oben auf dem Leaderboard. Aus dem gigantischen Loch, in dem er danach fünf Jahre lang gesessen hatte, entstieg Woods zunächst nur langsam, dann aber erreichte er doch wieder zwei Top-Resultate: 2018 gewann er die Tour Championship, im Frühling dieses Jahres dann das US Masters.

Und nun das erste Turnier der US-Tour auf asiatischem Boden, das ihm die nächste Bestmarke brachte. Als "lebende Legende" bezeichnete Mitspieler Tony Finau seinen Landsmann. Jack Nicklaus, zu dessen Rekord von 18 Major-Titeln Woods nur drei fehlen, sagte, er freue sich "unglaublich für Tiger." Einen besseren Sieger hätte es für die Premiere in Fernost deshalb auch für PGA-Tour-Boss Jay Monahan kaum geben können. "Wenn man an Tiger denkt", sagte er der Nachrichtenagentur AFP, "denkt man auch an seine globale Reichweite und Bedeutung".

Denkbar ist es, dass Woods kommendes Jahr wieder in Japan abschlägt. "Freunde von mir haben schon an den Olympischen Spielen teilgenommen und die Zeit als einmalige Erfahrung bezeichnet", sagte er. In Tokio wolle er sein Land "unbedingt repräsentieren". Denn: "Wer weiß, wie viele Chancen ich noch bekomme."