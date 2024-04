Golfprofi Stephan Jäger im Interview:"Ich war nie ein Zweifler"

Interview von Felix Haselsteiner

Aufgewachsen ist Stephan Jäger, 35, in Eichenried bei München - und obwohl er inzwischen fast die Hälfte seines Lebens in den USA verbracht hat, hört man den Oberbayern immer noch heraus: "Woaßt, so is des", sagt er einmal, als er von seinem Sportlerleben erzählt, das am vergangenen Sonntag seinen bisherigen Höhepunkt erreicht hat: Nach Bernhard Langer, Martin Kaymer und Alex Cejka ist Jäger der erst vierte deutsche Golfspieler, der eines der renommierten Turniere auf der PGA Tour in den USA gewonnen hat - und der deshalb in der kommenden Woche beim Masters in Augusta antreten darf.