Von Felix Haselsteiner

Zwei Siege fehlen Stephan Jäger noch zu einer Geschichte, die er eigentlich gar nicht schreiben möchte. Am Sonntag, bei der Boise Open im Hillcrest Country Club in Boise, Idaho, gewann Jäger zum fünften Mal ein Turnier auf der Korn Ferry Tour. Zwei Titel braucht er also noch, um den Rekord für die meisten Karrieresiege auf der Korn-Ferry-Tour einzustellen, den der Amerikaner Jason Gore aktuell innehat. Allein: Sollte Jäger den Rekord nicht einstellen, hätte er auch etwas richtig gemacht.

Die Korn Ferry Tour nämlich ist eine sportlich extrem umkämpfte Meisterschaft, in erster Linie jedoch die Qualifikationstour für die PGA Tour - wo die besten Golfer der Welt um die höchsten Preisgelder spielen. Wo jeder Spieler hin möchte, wo Stephan Jäger bereits war - und an der er wieder teilnehmen möchte.

Zwei Jahre lang spielte der Münchner vom Golfclub Eichenried, wo seine Eltern Gründungsmitglieder waren, bereits auf der großen Tour. 2017 qualifizierte er sich mit zwei Siegen auf der kleineren Tour für die PGA. 2018 schaffte er es, sich seine Tourkarte zu erhalten, 2019 jedoch nicht. Daher folgte nun eine erneute Saison auf der kleineren Qualifikationstour, die zwar eine familiäre Atmosphäre und ein hochklassiges Teilnehmerfeld zu bieten hat aus Talenten und erfahrenen Spielern, die wie Jäger schon einmal weiter oben unterwegs waren. Die Preisgelder jedoch reichen gerade einmal dazu aus, sich das teure Leben als Golfprofi mit vielen Reisen leisten zu können.

"Ich war letztes Jahr auf der (PGA, d. Red.) Tour und will eigentlich dort gewinnen", sagte Jäger am Sonntag im Sieger-Interview. Aber nun sei er eben wieder in der zweiten Liga der US-Golfwelt und wolle nun dort "versuchen, so viele Turniere wie möglich zu gewinnen". Es ist der einfachste Weg zurück auf die große Bühne, denn allein mit seinem Sieg am Sonntag machte Jäger einen Sprung auf Rang zwölf in der Rangliste, aus der sich die besten 25 für den Aufstieg qualifizieren.

Normalerweise würde das die quasi sichere Qualifikation für die PGA Tour ab Herbst bedeuten. Doch weil auch im Golfsport wegen des Coronavirus alles etwas anders (und noch komplizierter als ohnehin schon) ist, wird die Korn-Ferry-Tour-Saison erst 2021 abgeschlossen. Nur die Top Ten der Rangliste bekommen bereits im Herbst Einladungen zu den PGA-Turnieren, Jäger braucht also weitere gute Ergebnisse in den kommenden Wochen. "Ich muss hier einfach gut spielen, um wieder auf die PGA Tour zu kommen", sagte Jäger, dessen Erfolg mal wieder etwas überraschend kam.

Dreimal in Serie hatte der 31-Jährige zuletzt den Cut verpasst, nun folgte der Sieg in überlegener Manier: An seinem letzten Loch konnte Jäger sich am Sonntag gar einen Bogey leisten. Man könnte das beinahe einen klassischen Jäger nennen, denn die Ups und Downs ziehen sich durch seine Karriere: In 97 Turnieren auf der Korn Ferry Tour etwa spielte sich Jäger "nur" elfmal unter die Top Ten, gewann davon aber fünf Turniere. Bis heute ist Jäger im Golfsport außerdem einer von nur drei Spielern, die es in der mehr als 150 Jahre langen Geschichte des Sports schafften, bei einem Turnier auf einer der Profi-Touren eine Runde in 58 Schlägen zu spielen. 2016 gelang ihm die beste Runde seiner Karriere, damals gewann Jäger die "Ellie Mae Classic" mit dem fast schon grotesken Score von 30 Schlägen unter Par. Bis heute hängt in seinem Heimatklub in Eichenried eine Ehrentafel.

Doch Jäger kennt die Untiefen des Golfsports genauso wie die Höhen. Zweimal nahm er in seiner Karriere bereits bei den US Open teil, einem der vier Major-Turniere. 2014 hingegen war Jäger auf der kleinen lateinamerikanischen Satellitentour unterwegs und verdiente in einem Jahr gerade einmal 13 000 US-Dollar Preisgeld.

Mit seiner Karriere zwischen Rekordrunden und Mini-Touren hat Jäger sich in den USA längst einen Namen gemacht, allein seine vielen Siege auf der Korn-Ferry-Tour haben dazu beigetragen. In Deutschland ist er im Vergleich dazu weiterhin einer der unbekannteren Profis, auch weil er bereits als Jugendlicher in die USA ging, um dort auf der High School und später am College in Chattanooga, Tennessee, eine hervorragende golferische Ausbildung zu genießen.

Eine Rückkehr auf die PGA Tour könnte ihm auch in Deutschland wieder etwas mehr Aufmerksamkeit verschaffen, erst recht, weil aktuell kein anderer deutscher Golfer eine dauerhafte Spielberechtigung unter den besten der Welt besitzt. "Wenn ich diese Chance wieder bekommen sollte", sagte Jäger am Sonntag über eine mögliche Rückkehr auf die große Bühne, "werde ich alles versuchen, um mein großes Ziel zu erreichen und auch dort zu gewinnen".