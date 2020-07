Von Gerald Kleffmann, Dublin/München

Bryson DeChambeau, 26, der neue Kraftprotz der US-Golftour, der zwanzig Kilo Körpergewicht zugelegt hat, um die Bälle weiter zu prügeln, sorgte beim aktuellen Turnier wieder für ein Spektakel. Aber anders als bei seinem Sieg vor zwei Wochen in Detroit. Bei dem mit 9,3 Millionen Dollar dotierten Memorial Tournament in Dublin, Ohio, verpasste DeChambeau den Cut, die Teilnahme an den Runden am Samstag und Sonntag - weil er an einer einzigen Bahn die Kontrolle über sein Spiel und auch die Selbstbeherrschung verlor.

Die 15. Bahn im Muirfield Village Golf Club misst rund 510 Meter. Am Donnerstag in der ersten Runde schlug DeChambeau den Ball erst 281 Meter weit, dann 232 Meter, zwei Putts, ein entspanntes Birdie auf dem Par 5. Am Freitag: Abschlag - ins Aus. Strafschlag. Den somit als dritten Schlag gezählten zweiten Schlag drosch er nach rechts - ins Aus. Wieder ein neuer Ball, wieder ins Aus, wieder Strafschlag, sein dritter. Erst den dritten gedroppten Ball brachte er innerhalb der Begrenzungen zum Stillstand. Damit war die Vorführung nicht vorbei.

Als DeChambeau beim Weitergehen sah, dass sein zweiter gedroppter Ball nur hauchdünn im Aus unter einem Zaun lag, versuchte er anzuzweifeln, dass der Ball im Aus lag. Er fauchte den Referee an ("are you kidding me?") und verlangte einen zweiten Schiedsrichter. Bei dem blitzte DeChambeau auch ab. Bilanz: 24 Minuten, zehn Schläge, ein Quintuple Bogey, fünf über Par. Den Cut verpasste er um zwei Schläge, nur wegen seines unerklärlich hektischen Rumhackens an der 15. Bahn. USA Today nannte das alles einen "Zusammenbruch". DeChambeau? Der haute nach der Runde ab, ohne Fragen zu beantworten.