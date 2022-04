14 Monate nach seinem schweren Autounfall ist Golfprofi Tiger Woods bereit für ein spektakuläres Comeback. "Stand jetzt habe ich das Gefühl, dass ich spielen werde", sagte der 46 Jahre alte Amerikaner am Dienstag in Augusta, wo am Donnerstag das legendäre Masters beginnt. Woods will am Mittwoch auf dem Kurs im Augusta National Golf Club noch neun Trainingslöcher spielen und dann seine endgültige Entscheidung treffen. "Es ist riesig, zurück zu sein", sagte der 15-malige Major-Sieger, der in seiner außergewöhnlichen Karriere 683 Wochen lang die Nummer eins der Welt war.