Kaymer nicht bei Porsche European Open in Winsen am Start

Berlin (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer wird auch in diesem Jahr nicht bei der Porsche European Open im niedersächsischen Winsen an der Luhe abschlagen. Der Termin des zweiten deutschen Turniers der Europa-Tour (5. bis 8. September) vor den Toren Hamburgs kollidiere mit seinem eigenen Stiftungsturnier am 5. September, sagte der 34-Jährige aus Mettmann am Montag der Deutschen Presse-Agentur.