Sie versuchen weiterhin so etwas wie Normalität zu vermitteln. Brendon Todd habe die Führung übernommen, steht am Sonntag als zentral platzierte Nachricht auf der Homepage der US PGA Tour. Dem amerikanischen Profi gelang bei der Travelers Championship in Cromwell, Connecticut, vor der Schlussrunde (nach Redaktionsende) eine seltene 61er Runde - neun Schläge unter Par. Auch zum vorübergehenden Zweitplatzierten wurde eine Geschichte angeboten. Warum hat Dustin Johnson zwei Hybrid-Schläger in der Tasche? Ein klassischer Fall von sogenanntem Clickbaiting (Johnson will nur, wenig überraschend, Schläger für verschiedene Weiten zur Verfügung haben): Auch die Veranstalter wollen ja, dass sich Menschen gerade jetzt für ihre Events interessieren - und daher mit scheinbar spannenden Fragen, dass die Golffans in Texte reinklicken. Wie gut der Artikel rechts oben auf der Seite angesehen wurde, ist nicht bekannt. "Update zu den Covid-19 Protokollen", hieß es dort. Es wirkte wie eine Nebensächlichkeit. Als gebe es eine Trennlinie zwischen dem Turnier - und dem Thema Corona. Klar wird aber zunehmend: Mit jedem Wochenende, an dem die US-Tour wieder spielt, wird die Lage komplizierter.

Auch bei der dritten Veranstaltung nach dem Restart hat es diverse Positivfälle gegeben. Bis Sonntag waren es offiziell fünf, drei Spieler und zwei Caddies. Zwei weitere Spieler zogen ihre Teilnahme aus Sicherheitsgründen zurück, weil sie wie Chase Koepka (Bruder von Brooks Koepka, dessen Caddie auch positiv getestet worden war) anderen - mit Covid-19, wie sich herausstellte - zu nahe gekommen waren. "Es ist ziemlich klar, dass dieses Virus nicht irgendwo verschwinden wird", lässt sich Jay Monahan bei ESPN zitieren, der Commissioner ist der wichtigste Verantwortliche der US-Tour. Wie kein anderer muss er zu allem Stellung nehmen und erklären. Die Frequenzen seiner Statements sind hoch zurzeit, weil es selbst in der sehr loyalen Golf-Medienlandschaft Kritik gibt, dass überhaupt weiter Profigolf gespielt wird. Monahan muss man immerhin zugute halten, dass er nicht die wesentliche Motivation einer Tour-Fortsetzung verschweigt. Natürlich appelliert er eindringlich, die Sicherheitsmaßnahmen müssten befolgt werden. Aber eben nicht nur deshalb, weil es um sportlichen Wettbewerb und das Schicksal der (nicht ganz armen) Spieler geht. Sondern auch, "um dieses Business zu erhalten". Jedes Event würde Jobs schaffen und auch den Gemeinden helfen. Der Kurs bleibe daher: Es wird weitergespielt - und gibt es Corona-Fälle, wird mit jedem einzeln, entsprechend dem Notfall-Fahrplan, umgegangen.

Beim Memorial sollen weiterhin Fans erlaubt sein - 8000 pro Tag

Dass aber dieser immer wieder justiert werden muss, belegte das Wochenende. Manche Regeln haben sich als zu locker und durchlässig erwiesen, das Coronavirus fand doch Wege, Spieler und Caddies innerhalb der Blase zu erreichen. Profi Cameron Champ, positiv getestet, war etwa vorgeworfen worden, sich noch während des Wartens auf das Ergebnis vom Physiotherapeuten behandelt haben zu lassen. Eine bestehende Auflage hatte Champ indes nicht verletzt. Nun gab die PGA-Tour auch in Folge dieses Falles bekannt, die Regeln anzuziehen. Bei Jason Day sah das dann so aus: Der Australier ließ sich vorsorglich testen vor der dritten Runde, durfte während des Wartens nicht auf der Anlage sein - und bestritt vorsorglich seine Runde alleine (nur mit Caddy), nachdem Entwarnung gegeben worden war. Day schlug eine Stunde später als geplant ab und startete nicht wie vorgesehen von der ersten, sondern von der zehnten Bahn. So verändern sich auch in kleinen Details die sonst gängigen Abläufe. Beim kommenden Event ab Donnerstag im Detroit Golf Club müssen alle Beteiligten dann - dies ist eine der weiteren Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen - einen negativen Corona-Test absolvieren, ehe sie sich überhaupt erst in die Blase begeben dürfen. Die PGA Tour betonte, solche Nachbesserungen seien Ausdruck der Strategie in diesen Zeiten: Man wolle aus den aktuellen Entwicklungen lernen und die Protokolle entsprechend korrigieren.

Obwohl die Corona-Zahlen in den USA besorgniserregend steigen, will die US-Tour beim Memorial (16. bis 19. Juli) in Ohio Zuschauer weiterhin erstmals zulassen. Bis zu 8000 Fans pro Tag sollen den Muirfield Village Golf Club besuchen. Auch ein Pro-Am, bei dem Profis mit Sponsoren und Prominenten spielen, ist laut ESPN geplant - man muss wohl betonen: Stand heute.