Der englische Golfprofi Barry Lane, Sieger des German Master 1992 in Stuttgart, ist am Silvestertag nach kurzer Krankheit im Alter von 62 Jahren in Schweden gestorben. 1993 war Lane zusammen mit Bernhard Langer Mitglied des europäischen Ryder-Cup-Teams. Zwischen 1988 und 2004 gewann er auf der European Tour fünf Turniere.