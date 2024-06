Golf:Sohn von Tiger Woods startet bei USGA-Turnier

Der Sohn von Golf-Superstar Tiger Woods, Charlie, hat einen Meilenstein in seiner noch jungen Karriere erreicht. Der 15-Jährige qualifizierte sich am Mittwoch mit einem Sieg bei einem Qualifikationsturnier für sein erstes USGA-Event und wird damit ein Jahr älter sein als Tiger bei seiner Premiere. Die USGA ist die nationale Golf-Organisation der USA und richtet unter anderem die US Open aus. „Es fühlt sich großartig an“, sagte Charlie bei NBC.