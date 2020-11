Von Felix Haselsteiner

Es war der außerordentlichen Verlegung des Masters geschuldet, dass Francesco Molinari sich mit seiner Rückkehr nach Augusta gedulden musste. Eigentlich wäre er gerne schon im April wieder nach Georgia gekommen und hätte versucht, sein Trauma aufzuarbeiten und den Tiefpunkt seiner Karriere vergessen zu machen, an dem Ort, an dem er im vergangenen Jahr einen Triumph beim Masters so tragisch vergeben hatte.

Es sollte bis in den November dauern, bis Molinari die Gelegenheit dazu bekam. Doch: Er ist erneut gescheitert. Mit einem katastrophalen Ergebnis von sechs Schlägen über Par trat Molinari bereits am Samstag die Heimreise an. Traumabewältigung verschoben, mindestens um ein Jahr.

Kaum einer hat sowohl die Magie als auch die Tragik des Augusta National Golf Club in seiner Karriere besser mitbekommen als der Italiener. Einst, 2006, war er als Caddie für seinen Bruder Edoardo zum ersten Mal nach Augusta gereist. Francesco stellte sich in den Jahren danach als der bessere der beiden Molinari-Brüder heraus, er wurde sogar zu einem der besten europäischen Golfer überhaupt. Molinari spielte mehrere Ryder-Cups, 2018 wurde er gemeinsam mit dem Engländer Tommy Fleetwood zum Duo "Moliwood" erkoren und zum größten Triumphator inmitten des siegreichen europäischen Teams. Da war Molinari auch schon längst mehrmaliger Sieger auf der PGA Tour und Major-Sieger dank eines unglaublichen Auftritts bei den British Open 2018.

Molinari war ganz oben angekommen, er gehörte zu den besten Spielern der Welt. Neidisch blickten die kraftvollen Longhitter auf den kleinen Italiener und sein geschicktes Spiel, seine Leichtigkeit im Schwung und seine Bissigkeit in den entscheidenden Momenten.

Beim Masters 2019 wirkte Molinari dreieinhalb Runden lang unschlagbar - dann kam das zwölfte Loch

Die Geschichte des fabulösen Aufstiegs vom Caddie zum Weltstar hielt bis zu seinem 66. Loch beim Masters 2019. Molinari hatte drei überragende Tage hinter sich, kein anderer Spieler im Feld hatte den vielleicht bekanntesten Golfplatz der Welt so beeindruckend kontrolliert gespielt wie er. Molinari wirkte nahezu unschlagbar, er spielte in der finalen Gruppe mit Tiger Woods - und war dennoch für viele der Favorit, was eigentlich schon alles aussagte über die Qualitäten des Italieners. Elf Löcher lang schien es tatsächlich so, als könnte nicht einmal Woods' Präsenz Molinari aus der Ruhe bringen.

Dann stand er am Abschlag des zwölften Lochs, einem etwa 140 Meter kurzen Par-3. Loch zwölf, Golden Bell genannt wegen der blühenden Büsche hinter dem Grün und gleichzeitig das kürzeste Loch auf dem Platz, hat schon bei einigen der größten Golfspieler Traumata hinterlassen: Arnold Palmer verspielte hier 1959 den Sieg, Jack Nicklaus im Jahr 1986, Jordan Spieth 2016, alle schossen sie ihren Ball in Rae's Creek, den kleinen aufgestauten Bach, der vor dem Grün entlang fliest.

2019 versenkte Francesco Molinari in der Schlussrunde seinen Ball im Wasser und verlor mit einem Mal den Nimbus der Unbesiegbarkeit, der ihn in den Monaten zuvor begleitet hatte. Wenig später, auf Loch 15, flog sein Annäherungsschlag erneut ins Wasser, so verunsichert war er plötzlich. Woods gewann, Molinari wurde am Ende Fünfter, und auf seinen letzten Löchern waren seine Schläge nicht einmal mehr im Fernsehen zu sehen - die Höchststrafe durch die amerikanische Fernsehregie.

Seit diesem Tag im April 2019 hat er bei keinem Turnier ein Top-10-Ergebnis erzielt, stattdessen bei sechs von 20 Auftritten den Cut nach zwei Runden nicht geschafft und ist auf Platz 85 der Weltrangliste zurückgefallen.

"Es fühlt sich an, als wäre es viel länger als eineinhalb Jahre her", sagte Molinari unter der Woche zu Golfweek, doch er ahnte schon vor dem ersten Abschlag, dass es dieses Jahr vielleicht nicht besser würde: "Ich weiß gar nicht, wie wir drauf kommen, dass es dieses Jahr besser werden könnte. Vielleicht wird es auch schlechter." Molinari sollte mit seinem Pessimismus Recht behalten. Sein neunter Start beim Masters im Jahr 2020 wurde zu einem seiner schwächsten Auftritte überhaupt: Zwölf Bogeys, einen Schlag über Par, spielte er am Donnerstag und Freitag, die Unsicherheit war ihm in jeglichen Situationen anzumerken. Immer wieder haderte er nach Schlägen, wirkte unruhig.

Der Molinari von 2020 ist in keinerlei Hinsicht mit dem von 2019 zu vergleichen. Seine Geschichte ist nicht mehr die von schier magischer Unschlagbarkeit, die im Golfsport so oft zu sehen ist, wenn Spieler sich wohlfühlen. Molinaris Schicksal erzählt jetzt davon, dass im Golf ein einzelner Schlag ausreichen kann, um einem der besten Spieler der Welt die Selbstsicherheit zu nehmen und möglicherweise sogar eine Karriere aus der Bahn zu bringen.

In solch ausweglos erscheinenden Situationen sind es die kleinen Hoffnungsschimmer, an die man sich als Golfer klammern sollte, so zumindest haben es Spieler wie Palmer und Nicklaus später beschrieben, gefragt danach, wie sie sich nach Niederlagen doch wieder aufgerichtet haben. So ein Hoffnungsschimmer wäre zum Beispiel, dass Francesco Molinari in diesem Jahr wenigstens keinen Ball in Rae's Creek versenkt hat.