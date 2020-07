Golfprofi Marcel Schneider hat sein bestes Karriereergebnis auf der European Tour erzielt. Beim Restart nach der Corona-Pause erreichte der 30-Jährige aus Pleidelsheim im österreichischen Atzenbrugg mit vier 69er-Runden und insgesamt 276 Schlägen den zweiten Platz hinter dem Schotten Marc Warren (275). Allen John (Ludwigshafen) wurde Achter. Nicolai von Dellingshausen (Düsseldorf), als Führender in die Finalrunde gestartet, fiel auf Rang 15 zurück, Bernd Ritthammer (Nürnberg) belegte den 18. Platz. Collin Morikawa gewann derweil das PGA-Turnier in Dublin (Ohio). Der Amerikaner setzte sich am Sonntag beim fünften Event nach der Pause im Stechen am dritten Extraloch gegen Landsmann Justin Thomas durch.