Kommentar von Felix Haselsteiner

Wenn nicht einmal Alex Cejka weiter weiß - wer dann? Seit 1989 ist Cejka Golfprofi, er hat lange in Europa gespielt, noch länger in den USA, er hat kleine, große, bedeutende, unbedeutende Turniere auf der Junioren-, der Profi- und der Seniorentour gespielt und gewonnen und in 34 Jahren viele Antworten gesammelt auf die tausenden Fragen, die einem der Golfsport stellt. An den meisten Tagen beschäftigt man sich dabei ja mit sich selbst, allein mit kleinem, weißen Ball auf großer, grüner Wiese.