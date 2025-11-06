Am Dienstag also begann für LIV Golf ein neues Kapitel. Die „globale Dynamik und Entwicklung“ der saudi-arabischen Golfliga spiegele sich wider in dieser „bahnbrechenden“ Entscheidung, die recht unscheinbar verkündet wurde. Für die große Mehrheit selbst der am Golfsport interessierten Menschen klang das genauso unscheinbar wie Nebel an einem Novembertag. Bei Turnieren auf der LIV Tour werden ab der kommenden Saison nicht mehr 54 Golflöcher gespielt, sondern 72. Sie dauern also nun keine drei Tage mehr an, sondern vier. Das soll für „Wachstum“ stehen, das in Saudi-Arabien offenbar auch buchstäblich anhand der Anzahl der Golflöcher gemessen wird.