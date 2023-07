Der Verkauf einer Sportart in Mails und Whatsapp-Chats

Von Felix Haselsteiner

Eines stellte Richard Blumenthal in seinen Eröffnungsworten umgehend klar: "Bei der heutigen Anhörung geht es um viel mehr als nur um den Golfsport", sagte der demokratische Senator aus Connecticut zu Beginn der Sitzung am Dienstag, in der es formell schon um Golf ging - aber eben nur auf den ersten Blick: "Es geht darum, wie ein brutales, repressives Regime Einfluss (...) auf eine geschätzte amerikanische Institution kaufen kann, um sein öffentliches Image zu säubern", sagte Blumenthal. Der Begriff Sportswashing hat es nun auch vor die höchste Institution der US-Politik geschafft.