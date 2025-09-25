Es ist nahezu sicher, dass Rasmus Hojgaard am Mittwochmorgen im Pressezelt beim Ryder Cup zu Gast war. Aber eben nicht ganz sicher. Es wäre durchaus möglich, dass der 24-jährige Däne wieder einen Streich ausgeheckt hat. Wie früher in der Schule in Billund. Sein Zwillingsbruder Nicolai und er tauschten damals immer mal wieder die Klassenräume, „die Lehrer haben das nie bemerkt“, erzählte Rasmus Hojgaard vor seinem Debüt jetzt beim Ryder Cup: „Wir werden seit 20 Jahren andauernd verwechselt, ich habe mich daran gewöhnt.“

Und auch wenn man davon ausgehen kann, dass der echte Rasmus auf dem Podium saß: Manch einer seiner europäischen Teamkameraden hat ihn in dieser Woche schon als Nicolai angesprochen, aus Gewohnheit. Denn es ist so: Auf dem Bethpage Black Golf Course in Farmingdale treten in dieser Woche elf europäische Freunde in derselben Formation an, die vor zwei Jahren in Rom den Titel geholt hatte. Elf, plus ein Hojgaard mit fast identischer Optik. Denn Rasmus spielt diesmal anstelle seines Zwillingsbruders Nicolai mit.

Eine alte Sportweisheit besagt, dass man ein siegreiches Team nie verändern solle. Nur: So viele alte Weisheiten es beim traditionsverliebten Ryder Cup geben mag: Diese war bislang kaum zu gebrauchen. Es hat immer wieder prägende Spieler gegeben, die bei dem Kontinentalvergleich mit den USA – teils über Jahrzehnte – eine Art Stammbesetzung bildeten. Hinzu kamen dank eines kurzfristig angelegten Qualifikationsmodus allerdings auch diejenigen, die aktuell in der besten Form waren. So ergab sich immer ein neu zusammengewürfeltes Dutzend Spieler, das sich erst kennenlernen musste. Eine Kontinuität wie nun bei den Europäern hat es seit der ersten Ausgabe 1927 noch nie gegeben, auf keiner der beiden Seiten.

Jon Rahm wechselte auf die saudi-arabische LIV-Tour, ist im Team Europa aber trotzdem voll integriert

In erster Linie hat das mit dem beachtlichen Talent zu tun, das der weitsichtige Kapitän Luke Donald vor zwei Jahren schon nach Rom eingeladen hatte (sechs Profis qualifizieren sich, weitere sechs werden nominiert). Spieler wie der Schwede Ludvig Aberg, der Schotte Robert MacIntyre oder der Österreicher Sepp Straka waren damals noch Rookies am Anfang ihrer Karrieren; sie rechtfertigten Donalds Vertrauen, indem sie furchtlos gegen die Favoriten aus den USA auftrumpften. Zwei Jahre später zählen sie zu den besten 16 der Weltrangliste, haben große Turniere gewonnen und führen ihre Karrieren in den USA auf der PGA Tour fort anstatt zu Hause in Europa.

Die Gemeinschaft, die in Rom geschmiedet wurde, ließ sich auch nicht davon aufspalten, dass der prominenteste Spieler neben Rory McIlroy, der Spanier Jon Rahm, im Dezember 2023 auf die saudi-arabische LIV-Tour wechselte. Rahm und sein LIV-Kollege Tyrrell Hatton sind weiter komplett integriert in einer Mannschaft, die den europäischen Spirit lebt. Und die nun einer Prophezeiung folgen will, die McIlroy gleich nach dem Sieg in Rom vorgetragen hatte: „Einer der größten Erfolge im Golf ist es, einen Ryder Cup auswärts zu gewinnen“, sagte McIlroy damals: „Und genau das werden wir in Bethpage schaffen.“

Der einzige Neue im Team Europa: Der Däne Rasmus Hojgaard. (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

In den vergangenen 30 Jahren haben es nur die Europäer geschafft, in den USA zu gewinnen (1995, 2004, 2012), nie andersherum. Die Gründe wurden immer wieder vorgetragen, sie klingen kitschig, entsprechen aber der Wahrheit: Die Europäer spielen füreinander und für die Tradition. Aus neun Ländern stammen die Spieler in diesem Jahr, und eine Inspiration vereint sie: Europas Ryder-Cup-Team lebt auch vom Gedanken an den 2012 verstorbenen Seve Ballesteros, der die bis dahin übermächtigen USA 1987 erstmals in der Fremde in die Knie gezwungen hatte.

Die Erinnerung an diese Triumphe zu verbinden mit einer modernen Philosophie, darin liegt die größte Leistung des Kapitäns Luke Donald, dessen Status als Visionär wohl nur eine krachende Niederlage am Wochenende gefährden könnte. Donalds Vizekapitäne stammen zum Teil aus denselben Ländern wie die Spieler und stellen so sprachlich wie menschlich eine Komfortzone her. Der Däne Hojgaard etwa wird begleitet vom erfahrenen Thomas Björn, der Spanier Rahm von Jose Maria Olazabal, der einst an Ballesteros’ Seite spielte. Dazu kommt die statistische Analyse des Vordenkers Edoardo Molinari, der seit zwei Jahren an einem Matchplan arbeitet, der auf die Spieler und den Platz abgestimmt ist.

Die Akribie, mit der Donald und sein Team am Werk sind, spürt man auch an Kleinigkeiten. Als Sondermotivator ist in dieser Woche der Ex-Fußballer Gianfranco Zola eingeladen; er fährt auf einem Golfbuggy mit und soll die Perspektive weiten. Im Teambereich gibt es nicht nur Gemeinschaftsräume, sondern auch Einzelkabinen für Spieler, die sich nach den Matches zurückziehen möchten – dass viele Amerikaner sich darüber im Internet lustig machen („Cry Cabins“), dürfte Donald egal sein. Das europäische Dress zieren vier Streifen, jeder steht für einen der bisher vier Auswärtssiege. Und um sich auf die wilde Atmosphäre vorzubereiten, konnten die Spieler mit Virtual-Reality-Brillen und -Kopfhörern trainieren: „Man konnte sich virtuell schon mal bis auf die Knochen beschimpfen lassen“, sagte McIlroy.

Bernhard Langer gab einst die revolutionäre Order aus, nahbar zu sein – und nicht länger der Feind aus Europa

Wie die Europäer mit der berüchtigten Brutalität des New Yorker Publikums umgehen werden, ist eine der entscheidenden Fragen des Turniers. An den Probetagen versuchten sie es mit einer Charme-Offensive: Auf jeder Bahn schrieben sie zwischen den Schlägen minutenlang Autogramme und standen für Fotos bereit, was auch die Amerikaner unter den Zuschauern faszinierte. Das Kalkül dahinter geht auf den Kapitän aus dem Jahr 2004 zurück: Bernhard Langer gab damals die revolutionäre Order aus, nicht mehr Feind zu sein, sondern Nähe zu zeigen und so zumindest ein paar Herzen zu erobern.

Das gelang den Europäern in Bethpage auch diesmal gut, ihr Engagement wurde von Tausenden Zuschauern honoriert und dürfte zumindest bis zum Start am Freitagmorgen ein wenig Ruhe geschaffen haben. Auch Rasmus Hojgaard schrieb fleißig Autogramme und musste damit leben, immer wieder als Nicolai angesprochen zu werden.