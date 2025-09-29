„Wir haben sie mit unserer Leistung zum Schweigen gebracht“: In einem so feindseligen Umfeld wie noch nie gewinnt Team Europa den Ryder Cup gegen Gastgeber USA. Für einen Profi ist Polizeischutz nötig.

Tagelang hatte man Luke Donald auf dieselbe Art und Weise erleben können, in seiner Lieblingsposition. Mit verschränkten Armen und Sonnenbrille stand der Kapitän des europäischen Teams auf dem Black Course in Bethpage, oft ganz allein, und beobachtete das Geschehen. Donald wirkte wie ein Mann mit dem Puls eines Seefahrers, der schon so viele Stürme erlebt hat, dass selbst ein Tornado wie dieser, der über Long Island hereinbrach, ihn nicht aus der Fassung bringen kann.