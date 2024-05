Profigolferin Alexandra Försterling, 24, aus Berlin hat das Amundi German Masters in Michendorf südwestlich von Berlin gewonnen. Sie setzte sich im Stechen mit einem Birdie gegen die Österreicherin Emma Spitz durch, beide hatten nach vier Runden mit jeweils 276 Schlägen an der Spitze gelegen. Für Försterling ist es der vierte Titel auf der Ladies European Tour (LET); erstmals hat nun eine deutsche Golferin ein LET-Turnier in Deutschland für sich entschieden. Zuletzt hatte Försterling Anfang März bei der Aramco Team Series in Tampa, Florida, gewonnen.