Golf:Scottie Scheffler krönt seine Karriere

Der Golf-Weltranglistenerste Scottie Scheffler ist jetzt auch Olympiasieger. Der 28 Jahre alte Amerikaner spielte auf dem Par-71-Kurs im Le Golf National eine überragende 62er-Finalrunde und sicherte sich mit einem Gesamtergebnis von 265 Schlägen die Goldmedaille. Silber ging an den Engländer Tommy Fleetwood (266), Bronze holte sich der Japaner Hideki Matsuyama (267). Scheffler dominiert derzeit die Golf-Szene. In dieser Saison gewann die Nummer eins der Welt bereits sechs Turniere auf der PGA-Tour - darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta. Mit der grandiosen 62er-Schlussrunde stellte er auch den Platzrekord auf dem Ryder-Cup-Kurs von 2018 ein.