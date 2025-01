Der österreichische Golfprofi Sepp Straka hat zum dritten Mal in seiner Karriere einen Triumph auf der PGA-Tour gefeiert. Der 31-Jährige setzte sich beim mit 8,8 Millionen Dollar dotierten Turnier in La Quinta/Kalifornien mit zwei Schlägen Vorsprung vor dem US-Amerikaner Justin Thomas durch.

Seine ersten Turniersiege hatte Straka Anfang 2022 in Palm Beach/Florida und im Juli 2023 bei der John Deere Classic in Silvis/Illinois gefeiert. In Kalifornien war der Österreicher mit einem Vorsprung von vier Schlägen in die Schlussrunde gegangen und blieb dort zwei unter Par. Er sei „total nervös“ gewesen, sagte Straka, der sich am letzten Tag jedoch auch von zwei Bogeys nicht verunsichern ließ: „Ich bin wirklich begeistert davon, wie ich heute mit dem Druck umgegangen bin.“