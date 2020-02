Der nordirische Golfprofi Rory McIlroy () ist wieder die Nummer eins der Welt. Der 30-Jährige löste am Montag den Amerikaner Brooks Koepka an der Spitze der Weltrangliste ab, obwohl beide Profis am Wochenende kein Turnier gespielt hatten. Der viermalige Major-Sieger stand zuletzt vor fünf Jahren auf Position eins des Rankings. Für McIlroy ist es die 96. Woche, in der er die Weltrangliste anführt. Nur der Amerikaner Tiger Woods (683 Wochen), der Australier Greg Norman (331) und der Engländer Nick Faldo (97) hielten sich länger an der Spitze. Die erste Nummer eins der 1986 eingeführten Rangliste war Bernhard Langer (Anhausen). Martin Kaymer (Mettmann), derzeit auf Platz 111, stand 2011 acht Wochen lang an der Spitze.

© SZ vom 11.02.2020 / dpa Feedback