Der japanische Golf-Masters-Champion Hideki Matsuyama hat seine Teilnahme an der am Donnerstag beginnenden British Open wegen der Folgen seiner Corona-Infektion abgesagt. Mangels Training, sei der Rückzug das Beste. Der erste japanische Masters-Gewinner war Anfang des Monats beim US-Turnier in Detroit positiv auf Corona getestet worden Sein Ziel ist nun die Teilnahme am Golf-Turnier in Tokio.