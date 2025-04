Rory McIlroy wird dieser Tage ein Gefühl empfinden, das nur einer winzigen Minderheit jener Menschen zuteilwird, die weltweit Profisport betreiben. Der Golfspieler McIlroy hat am Sonntag mit seinem Sieg beim Masters den sogenannten Karriere-Grand-Slam vervollständigt, als sechster Spieler insgesamt, als zweiter nach Tiger Woods in der modernen Ära des Golfsports. Das grüne Jackett von Augusta wird ihn auf eine neue Stufe historischer Bedeutung heben. Es ist zweifellos eine der beachtlichsten Leistungen im Weltsport, alle vier Golf-Majors zu gewinnen, weil die Herausforderungen so unterschiedlich sind wie bei den vier großen Turnieren im Tennis oder bei den großen Rundfahrten im Radsport. Um in diesen Kategorien alles zu gewinnen, braucht es etwas, wonach jeder Sportler strebt, das aber so gut wie niemand erreicht: Perfektion.