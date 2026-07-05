Bereits am Freitagabend war klar, dass die eherne Regel der BMW International Open ein weiteres Jahr Bestand hat. Denn da hatte sich manifestiert, dass der englische Golfprofi Daniel Brown am Cut gescheitert war, also fand auch die 37. Auflage des Turniers auf der Golfanlage des GC München-Eichenried einen neuen Titelträger. Der Südafrikaner Michael Hollick überholte in einem hoch spannenden Herzschlagfinale mit seinem letzten Schlag zu einem Eagle, also zwei Schläge unter Par, seinen Landsmann Hennie du Plessis und gewann mit 18 Schlägen unter Platzstandard das mit drei Millionen Dollar dotierte Turnier der europäischen DP World Tour. Es war der erste große Titel des 39-Jährigen, der ihm neben einer silbernen Trophäe 510 000 Dollar einbrachte. Hollick nahm die Gratulationen sehr ruhig und demütig entgegen, aus gutem Grund, wie er erzählte. Er habe harte Jahre hinter sich, musste etwa zwischenzeitlich als Golf Pro in einem Klub seinen Lebensunterhalt verdienen.

Aus deutscher Sicht gab es ebenfalls Grund zur Freude: Lokalmatador Thomas Rosenmüller, der bis zur Halbzeit der finalen Runde am Sonntag aussichtsreich im Verfolgerfeld des südafrikanischen Topduos gelegen hatte, gelang wie dem Sieger am letzten Loch ein Eagle, der ihm den hervorragenden sechsten Platz und immerhin noch 105 000 Dollar Preisgeld einbrachte. Vorher hatten ihn drei Bogeys (ein Schlag über Par) an den Löchern zehn, elf und 14 aller Siegchancen beraubt. Trotz der kleinen Schwächephase auf der Schlussrunde ein großartiges Ergebnis und Erlebnis für den 29-Jährigen, der in Ismaning ganz in der Nähe des Platzes aufgewachsen ist. Rosenmüller erinnere sich noch gut daran, wie er als Kind den damaligen Sieger Martin Kaymer 2008 um ein Autogramm bat, jetzt musste er selbst ausgiebig zur Feder greifen.

Matthias Schmid verpatzt die dritte Runde und wird 23., Martin Kaymer verpasst sogar den Cut.

Aus deutscher Sicht wurden Matthias Schmid die besten Chancen eingeräumt, zumal der Regensburger kürzlich bei der PGA Championship, einem der vier Major-Turniere, bis kurz vor Schluss um den Sieg mitgespielt hatte und Vierter wurde. Eine Stärke des besten deutschen Golfprofis ist seine Ruhe auf dem Platz. Der 28-Jährige verliert nie Contenance, steckt Rückschläge scheinbar ungerührt weg und agiert äußerst fokussiert. Am dritten Turniertag aber gab es ein ungewohntes Bild: Schmid verließ sichtbar bedient und vor sich hin murmelnd das 18. Grün, aus gutem Grund: Die dritte Runde hatte ihn nach starkem Beginn und einem Platz in der Spitzengruppe aller Siegchancen beraubt, seinem erklärten Ziel. Schmid benötigt stets „ein bisschen Zeit“, um sich mit den Bedingungen anzufreunden, wie er vor dem Turnier erklärt hatte. Eichenried bot somit keine guten Voraussetzungen, denn außer Schnee war so ziemlich alles geboten, was das Wetter hergibt: Regen, Wind, Sonnenschein, ein tiefer Platz und trockene Grüns, ständig wechselnde Bedingen also. Schmid wurde letztlich wie sein deutscher Profikollege Nico von Dellinghausen geteilter 23. mit sechs Schlägern unter dem Platzstandard von 72, noch hinter Freddy Schott, der als zweitbester Deutscher geteilter 16. wurde (sieben unter Par).

Martin Kaymer, neben Schmid der zweite große Name im Feld der deutschen Teilnehmer, erlebte ein Wochenende zum Vergessen. Der 41-Jährige, neben Bernhard Langer einziger deutscher Major-Sieger, war kurz vor Turnierbeginn extra bei Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt vorstellig geworden, der ihm ein paar Spritzen in seine Problemzonen Schulter und Ellbogen verpasst hatte. Ohne den erhofften Effekt, der 41-Jährige, weiterhin der einzige Deutsche, der in Eichenried triumphieren konnte, verpasste den Cut und musste schon am Freitagabend seine Koffer packen. Um, wie er noch anmerkte, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.