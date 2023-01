PGA Tour vs. LIV Tour:Es geht um weitaus mehr als Golf

PGA Tour vs. LIV Tour

Dunkle Wolken am Himmel bei der PGA Tour auf Honolulu. Auch im Golfsport braut sich ein Sturm zusammen.

Im Streit zwischen der PGA Tour und der saudi-arabischen LIV Tour ist keine Einigung in Sicht. Stattdessen kristallisieren sich ein Jahr vor dem entscheidenden Gerichtsurteil die Taktiken heraus.

Kommentar von Felix Haselsteiner

Eine laute Hupe ist das universelle Warnsignal bei Golfturnieren, dass ein Gewitter im Anmarsch ist und sich alle Personen schnellstmöglich vom Platz zu begeben haben, wenn sie ertönt. Auf Amateurebene wird so eine Hupe ebenso verwendet wie bei den Profis, das Fernsehen zeigt in solchen Fällen meist Kamerabilder des Turnierleiters, wie er die Hupe vorbereitet, sich auf ein Podest stellt und zum Tröten ansetzt - genau in diesem Moment befindet sich der Golfsport aktuell: Ertönt ist die Hupe noch nicht, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit.