Von Felix Haselsteiner, München/Los Angeles

Wenn schon auf Abwegen, dann lieber in den Übungsrunden: Rory McIlroy, 34, hat die US Open einmal (2011) gewonnen. Er zählt auch diesmal zu den Favoriten, könnte aber aufgrund der politischen Ereignisse rund um den Golfsport abgelenkt sein.

Auf nichts war im Golfsport in den vergangenen zwölf Monaten Verlass - außer auf die Auftritte von Rory McIlroy. Nahezu Woche für Woche saß der Nordire auf Podien, stand vor Mikrofonen, nach Turnieren, vor Turnieren, während der Turniere antwortete er geduldig, überlegte im Live-Fernsehen reflektiert, scheute sich nicht davor, Politik zu machen, und erst recht nicht davor, die PGA Tour zu verteidigen, die von Saudi-Arabien mit viel Geld in Form einer neuen Turnierserie namens LIV Golf angriffen wurde.

Der Sprecher, Politiker und Golfspieler McIlroy war immer greifbar, weshalb eine geradezu sensationelle Nachricht in dieser Woche, in der sich die Elite der Golfwelt zum dritten Major-Turnier des Jahres, der US Open, in Los Angeles versammelt, auch lautet: Er will nicht mehr sprechen.

Am Dienstag um 9 Uhr hätte McIlroy vor die Presse treten sollen, er sagte jedoch seinen Termin ab und spielte stattdessen einfach nur eine Proberunde, ohne davor oder danach ein öffentliches Wort zu reden. Was hätte er auch noch sagen sollen? Der Kampf ist vorüber. Stellung bezogen hatte der 34-Jährige bereits vergangene Woche, als er sich angesichts der vollendeten Tatsachen selbst als "Opferlamm" bezeichnete, weil er am vergangenen Mittwoch eine Pressekonferenz geben musste, die er so sicher nicht geben wollte.

So ziemlich jeder wurde vom Hinterzimmerdeal mit den Vertretern Saudi-Arabiens überrascht

Der derzeit einflussreichste Golfspieler der Welt nämlich hatte vom Ende des Streits der Golftouren, in den er sich ein Jahr lang mit Worten und Taten eingemischt hatte, auf demselben Wege erfahren wie der Rest der Öffentlichkeit: hinten herum. Den Deal, mit dem der Golfsport verkauft wurde, hatten der Vorsitzende des saudi-arabischen Staatsfonds PIF, Yasir Al-Rumayyan, und der Commissioner der PGA Tour, Jay Monahan, im Geheimen verhandelt, nahezu ohne Mitwisser.

Einer der wenigen Männer aus dem Hinterzimmer, der Banker und sogenannte Power-Broker Jimmy Dunne, hatte McIlroy zwar am Dienstagmorgen vorgewarnt, dass eine große Nachricht kommen würde. Dass der Nordire am Mittwoch auf einer Pressekonferenz sichtbar angefasst erklären müsste, warum es "im großen Ganzen vermutlich gut sein wird für den professionellen Golfsport", wenn die Milliarden der Saudis nicht mehr gegen die US-Tour verwendet werden, sondern für sie - damit hatte er genauso wenig rechnen können wie die meisten anderen Beobachter des Sports, die von dem Deal überrascht wurden. "Ich hasse LIV immer noch, und ich hoffe, dass die Tour verschwindet", sagte McIlroy noch trotzig und verwies darauf, dass man das Geld des PIF nun zwar akzeptieren müsse, er die Entscheidung der Spieler, die die US-Tour verlassen hatten, dennoch weiterhin kritisiere. Dann verstummte er.

Spanier mit unterschiedlichen Ansichten: Der Weltranglistenzweite John Rahm (links) spielte weiter auf der PGA Tour. Sergio Garcia hingegen kassierte bei der Konkurrenztour ab, für die Saudi-Arabien hunderte Millionendollar zur Verfügung stellte.

McIlroys Rücktritt von der Sprecherrolle erzählt von der Wandlung, die im Golfsport innerhalb einer Woche eingetreten ist. Wer dachte, mit der Ankündigung des Hinterzimmer-Friedensabkommens, das zur Folge hat, dass Rechtsstreitigkeiten zwischen den Touren beendet werden, seien die Fronten auf einmal nicht mehr verhärtet, irrte sich jedenfalls. Zu hören sind weiterhin: Misstrauen und Unsicherheit.

Der Weltranglistenzweite Jon Rahm etwa, ein normalerweise eher diplomatischer Redner, sagte bei seiner Pressekonferenz am Dienstag, es hätte in der Vergangenheit immer ein grundsätzliches Vertrauen gegeben, dass die Bosse der Tour die Interessen der Spieler vertreten - die Vergangenheitsform war allerdings kein Zufall: "Ich glaube das generelle Gefühl ist, dass sich sehr viele vom Management betrogen fühlen." US-Open-Titelverteidiger Matthew Fitzpatrick sagte, er wisse genauso wenig über die Zukunft des Golfsports wie die anwesenden Medienvertreter; ähnlich ratlos klang LIV-Spieler Cameron Smith. Der Amerikaner Max Homa überlegte gar, ob nicht er in diesem Fall eigentlich die Fragen stellen sollte: "Ich weiß vermutlich weniger als ihr."

In Wahrheit weiß allerdings niemand, wie es weitergeht. Monahan und Al-Rumayyan gaben in der vergangenen Woche nur ihr Vorhaben bekannt, alle drei weltweiten Golftouren aus den USA, Europa und Saudi-Arabien unter einer Dachorganisation zusammenzuführen, mit Milliarden-Finanzierung und größtmöglichem Einfluss aus dem Emirat und mit beiden genannten Herren an der operativen Spitze der Organisation. Große und kleine Details: TBD, to be determined - noch zu bestimmen!

Monahan hat sich derweil "aus gesundheitlichen Gründen" erst einmal aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen.

Tausende Fragen stehen daher ungeklärt im Raum: Sportliche, wie zum Beispiel die nach den modifizierten Qualifikationskriterien - zu befürchten steht, dass die Millionenverdiener am oberen Ende der Nahrungskette von nun an wie bei der LIV-Tour unabhängig vom Erfolg Fixzahlungen erhalten wollen, was allerdings dem Charakter des Wettbewerbs widerspricht und dem Nachwuchs den Weg nach oben erschweren dürfte. Organisatorisch ist unklar, wie der mögliche weltweite Turnierkalender aussehen soll und wo überhaupt gespielt wird. Was insofern ein politischer Nebenschauplatz ist, weil die Saudis auch auf Golfplätzen im Besitz von Donald Trump Turniere austrugen, was die PGA Tour stets kategorisch ausschloss.

Ist der Zusammenschluss kartellrechtlich überhaupt möglich? Diese Frage beschäftigt sogar den US-Senat

Und nicht zuletzt steht die Frage im Raum, ob der Zusammenschluss kartellrechtlich überhaupt möglich ist. Die PGA Tour nutzte bislang eine im amerikanischen Recht verankerte Sonderregelung, nach der sie als Non-Profit-Organisation keine Steuern zahlen musste. Diese Regelung soll beibehalten werden - weil nur der Dachverband, für den noch nicht einmal ein Name feststeht, Gewinne erwirtschaften soll, nicht aber die Tour an sich. Im US-Senat beschäftigt man sich daher nun mit der Frage, ob auf diesem Wege "eine ausländische Regierung indirekt von Vorkehrungen im US-Recht profitieren könnte, die eigentlich heimische Non-Profits unterstützen soll".

Zwischen den Debatten über die noch zu verhandelnden Details und der Wut der Spieler, die sich von Monahan und dem Management schlecht informiert und schlecht vertreten fühlen, kristallisiert sich heraus, dass der große Gewinner aus dem Nahen Osten kommt. Moralische Bedenken der westlichen Welt gegenüber den Sportswashing-Interessen aus Saudi-Arabien wurden mit dem Deal endgültig ins Absurde geführt. Der Kampf der wenigen verbliebenen Moralisten, der im vergangenen Jahr auch mit dem Hinweis auf die Finanzierung des Terrors vom 11. September 2001 und die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi gegen das Engagement der Saudis im Golf geführt wurde, ist verloren: Gewonnen hat das Geld, das auch die Spieler ohne Fragen nach der Herkunft entgegennehmen werden.

Bei allen Beschwerden über die Kommunikation und das Missmanagement Monahans steht nämlich fest: Die Preisgelder für diejenigen, die aktuell an der Weltspitze stehen, sind durch die saudische Finanzierung für die kommenden Jahre abgesichert. Das gilt auch für den zurecht enttäuschten McIlroy, der aber mal wieder den Kurs unter den Spielern vorgibt: weil er sich frustriert von der Sportpolitik abwendet - und sich auf sein Golf konzentriert.