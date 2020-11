Bernhard Langer hat das Golfjahr auf der PGA-Senioren-Tour als Führender der Geldrangliste abgeschlossen. Dem 63-jährigen Anhausener genügte am Sonntag bei der Charles Schwab Cup Championship in Phoenix ein fünfter Platz, um seine Spitzenposition zu untermauern. Langer holte bisher 41 Siege auf der Champions Tour und verdiente mehr als 30 Millionen US-Dollar an Preisgeldern. Er ist ab Donnerstag beim Masters als einziger Deutscher am Start. Der Sieger von 1985 und 1993 genießt im Augusta National Golf Club als einstiger Champion lebenslanges Startrecht.