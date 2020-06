Für Deutschlands Golfidol Bernhard Langer ist das erste Turnier der US-Tour nach der coronabedingten Pause bereits nach dem zweiten Tag beendet. Der 62-Jährige gebürtige Anhausener, seit 2002 Mitglied der World Golf Hall of Fame, spielte wie schon zum Auftakt eine 70-er Runde und verpasste den Cut im texanischen Fort Worth um zwei Schläge. Weitere deutsche Golfer sind nicht am Start. Der US-Amerikaner Harold Varner III behauptete mit insgesamt 129 Schlägen seine Führung, ihm sitzen zur Halbzeit seine Landsleute Bryson DeChambeau und der dreimalige Major-Gewinner Jordan Spieth mit einem Schlag mehr im Nacken. Der Weltranglistenerste Rory McIlroy aus Nordirland folgt mit 131 Schlägen auf einem geteilten vier Platz. Nach dreimonatiger Wettkampfpause findet die Konkurrenz im Colonial Country Club wegen der andauernden Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Die Spieler mussten sich an regelmäßige Messungen der Körpertemperatur und COVID-19-Tests sowie die in weiten Teilen der Welt praktizierte Abstandsregelung gewöhnen. In Fort Worth sind 15 Spieler der aktuellen Top 20 der Weltrangliste am Start. Tiger Woods hatte auf eine Teilnahme bei der mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung verzichtet. Wegen der Quarantänebestimmungen sind auch die außerhalb der USA lebenden Adam Scott (Australien) und Tommy Fleetwood (Großbritannien), Nummer sechs und zehn der Weltrangliste, nicht dabei.