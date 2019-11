Revolution in kurzen Hosen

Spieler und Caddys zeigen Bein: George Coetzee (2.v.l.) und Ernie Els (r.) golfen beim European-Tour-Turnier in Südafrika in Shorts.

Seit Donnerstag findet in Malalane in Südafrika ein Golfturnier der European Tour statt. Die Alfred Dunhill Championship genießt selbst bei den Teilnehmern, die um die Welt reisen und viel zu sehen bekommen, einen besonderen Stellenwert. Die zu bestaunende Tierwelt bei dieser mit 1,5 Millionen Euro dotierten Veranstaltung ist einzigartig. Am Mittwoch erst machte der Leopard Creek Country Club seinem Namen alle Ehre: Ein Leopard tauchte auf.

Zu den regelmäßigen Attraktionen zählen Wasserböcke, Flusspferde, Giraffen. Einmal schlängelte ein Python seines Weges, für einen Buschbock verlief diese Bekanntschaft weniger reizvoll. Bei der diesjährigen Ausgabe indes zieht ein Naturereignis die Blicke auf sich, das die europäische Profitour - die auch auf anderen Kontinenten operiert - so noch nie erlebt hat: unbedeckte Männerbeine. Denn erstmals dürfen die Spieler kurze Hosen tragen.

Nun ist es kein Geheimnis, dass der aus Schottland stammende Golfsport Traditionen pflegt, die manchmal eisern dem Zeitgeist trotzen. Der älteste Klub der Welt in Muirfield war 275 Jahre lang nur für Männer zugänglich, ehe im Juni 2019 die Mitglieder einknickten und für eine Aufnahme von Frauen votierten. Tatsächlich müssen sich meist die Herren der Schöpfung nachsagen lassen, sich der Moderne zu verweigern. Proetten, weibliche Profis, etwa dürfen längst Knie zeigen. Leggings aber sind nach wie vor nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlung, so tickt die Golfwelt, drohen Geldstrafen.

Eine der ersten Lockerungen der Kleidervorschriften für die golfenden Männer wurde zu Beginn dieses Jahres durchgesetzt, als die US PGA Tour das Tragen von Shorts gestattete - für Proberunden. Nun die Premiere in einem Wettbewerb der European Tour, die eher Gründen der Vorsorge denn einer neuen Liberalität entsprang. Weil die Temperaturen in Malalane dieser Tage 40 Grad Celsius übersteigen, wollte der Veranstalter den Profis einfach Linderung ermöglichen.

Es versteht sich von selbst, dass der Erlass als bahnbrechend gilt, auch wenn schon beim nächsten Turnier wieder lange Hosen getragen werden müssen. "Es ist sehr schön, wenn der gesunde Menschenverstand ins Spiel kommt. Ich denke, das könnte ein Wendepunkt im Golfsport sein", sagte Ernie Els, Südafrikas Golf-Legende.

Dem Golfkosmos darf man zugutehalten, dass er nicht der einzige ist, der auf penibelste Einhaltung seines Dresscodes achtet. Im Eiskunstlauf durften Frauen erst 2004 Hosen als Alternative zum Rock in Betracht ziehen. Das Dressurreiterreglement hält an Vorgaben wie dieser fest: Erst wenn Reiter 26 oder älter sind, dürfen sie statt eines Helms Melone oder Zylinder tragen - aber nur, wenn das Pferd mindestens sieben Jahre alt ist. Ähnlich akkurat agieren wohl nur die Regelhüter des Tennisturniers in Wimbledon. Die eruieren oft genug die Länge von Farbtupfern mittels Lineal. Erlaubt ist ja nur, "sich fast ganz in Weiß zu kleiden".

Wenigstens in diesem Punkt herrscht im Golf mehr Generosität. US-Profi John Daly trägt seit jeher schrägste Kolorationen in Hose und Haar. Über Geschmack ließ sich in seinem Sport immerhin stets streiten. Nicht aber über Beinlängen von Hosen.