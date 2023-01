Kommentar von Felix Haselsteiner

Eine laute Hupe ist das universelle Warnsignal bei Golfturnieren, dass ein Gewitter im Anmarsch ist und sich alle Personen schnellstmöglich vom Platz zu begeben haben, wenn sie ertönt. Auf Amateurebene wird so eine Hupe ebenso verwendet wie bei den Profis, das Fernsehen zeigt in solchen Fällen meist Kamerabilder des Turnierleiters, wie er die Hupe vorbereitet, sich auf ein Podest stellt und zum Tröten ansetzt - genau in diesem Moment befindet sich der Golfsport aktuell: Ertönt ist die Hupe noch nicht, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit.

Mindestens ein Jahr wird es noch dauern, bis im Streit der Golftouren zwischen der US- und der Saudi-Tour das Urteil fällt, das über so vieles final entscheiden wird. In einem Gerichtsraum im Northern District of California wird diese Entscheidung fallen, wohl im Januar 2024, so zumindest ist der Plan des Gerichts. Zeit genug, um die dreckige Wäsche zu waschen. Auf beiden Seiten.

Es ist beachtlich, wie offen feindselig PGA und LIV Tour sich gegenüberstehen - und wie gering der Wille aktuell ist, eine außergerichtliche Einigung zu finden, die dazu beitragen könnte, den unseligen Wettstreit zu beenden. Stattdessen geht es inzwischen um weitaus mehr als nur um den Sport.

Die Saudis arbeiten in den USA über ihre Tour auch mit Donald Trump zusammen, auf dessen Golfplätzen Turniere stattfinden

Die amerikanische Seite argumentiert vor allem damit, dass es sich bei der LIV Tour nicht um eine Sportliga handelt, sondern um einen Versuch der Saudis, politischen Einfluss in den USA zu nehmen. 93 Prozent der Tour gehören dem Public Investment Fonds der Saudis, der wiederum direkt dem Königshaus unterstellt ist. 100 Prozent der Millionenzahlungen an die Golfspieler kommen aus der saudi-arabischen Staatskasse. Die Saudis wiederum arbeiten in den USA über ihre Golf-Tour unter anderem mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zusammen, auf dessen Golfplätzen Turniere stattfinden und der ein ausgewiesener Freund der neuen Tour ist.

Würde das US-Gericht feststellen, dass die LIV Tour als verlängerter Arm des saudi-arabischen Königshauses in der amerikanischen Innenpolitik Einfluss nimmt, wäre das eine juristische Feststellung von direktem und strafbarem Sportswashing, das in dieser Form seinesgleichen sucht - an der allerdings weder die Saudis noch Trump Interesse haben dürften.

Die Amerikaner setzen zusätzlich offenbar auf eine breite Kampagne gegen Saudi-Arabien: Eine PR-Firma arbeitet mit der PGA Tour zusammen - und gleichzeitig mit einer Aktivistengruppe von Angehörigen von Opfern der Terroranschläge vom 11. September 2001, die ebenfalls eine Klage gegen Saudi-Arabien erhoben hat, basierend auf dem Vorwurf, der Staat wäre in die Anschläge verwickelt. Der Verdacht liegt nahe, dass die PR-Firma nun zweigleisig gegen Saudi-Arabien arbeitet, was wiederum auf Seiten der LIV Tour Empörung auslöst.

Sowohl die Amerikaner als auch die Saudis kämpfen vor Gericht und vor den Kameras mit viel Geld für Kampagnen und Anwälte - und Unterstellungen, die längst nichts mehr mit einem sportlichen Wettbewerb zu tun haben, sondern mit Politik. Passenderweise beschäftigte sich der CEO der LIV Tour, der Australier Greg Norman, wieder einmal mit seinem Lieblingsthema: Auf Twitter zitierte er einen aus dem Kontext gerissenen Absatz aus einem Artikel der New York Post, in dem es darum ging, dass die Amerikaner seine LIV Tour lautstark ablehnen, aber gleichzeitig Waffen nach Riad liefern würden.

Norman vergaß dabei freilich mal wieder den Punkt, der den Kampf der Golftouren am Ende für die traditionelle US-Tour entscheiden könnte: Er arbeitet für einen Staatskonzern, während die PGA Tour - auch wenn sie häufig stark patriotische Züge annimmt - keine Verbindungen nach Washington, D.C., hat.