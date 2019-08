15. August 2019, 18:39 Uhr Golf Kaymer doch auf US-Tour

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer darf 2020 doch auf der US-Tour mitspielen. Dem 34-Jährigen wurde von der Spielervereinigung US PGA eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Als 150. der FedEx-Cup-Wertung hat Kaymer Anspruch auf eine eingeschränkte Spielberechtigung, wofür er eigentlich 15 statt 14 US-Turniere bestreiten hätte müssen. Die US PGA reduzierte für ihn aber das Minimum von 15 auf 14 Turniere. Denn Kaymer hatte erklärt, er habe sich als erster Reservist für einen Start bei der British Open im Juli bereitgehalten und so das parallel stattfindende US-Turnier in Kentucky verpasst.