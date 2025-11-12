Im Kosmos von Kai Trump geht es früher oder später immer um große Namen. Insofern war es kaum überraschend, als sie am Dienstag bei einer Pressekonferenz nonchalant berichtete, wer ihr vor dem größten Auftritt ihres jungen Golflebens eine Nachricht überbracht hatte. „Spaß haben“ solle sie, hatte ihr Tiger Woods gesagt, der weiterhin bekannteste Golfspieler der Welt. Der seit einigen Monaten mit ihrer Mutter Vanessa liiert ist. Die wiederum die Ex-Frau von Donald Trump Jr. ist, Kais Vater. Was einen zur zweiten Bekanntheit bringt, die der 18-Jährigen alles Gute wünschte und ihr riet, „nicht nervös zu sein“: zu ihrem Großvater, Donald Trump Senior, dem Präsidenten der USA .

Golf, Politik, Social Media, der Jetset, das Leben an der Küste in Florida. Das alles sind Kernelemente in der Geschichte des Aufstiegs des Donald Trump zum mächtigsten Politiker der Welt. Genauso sind es aber auch jetzt schon Elemente im Leben seiner Enkelin Kai. Einem der jüngeren Gesichter der Familie, das seine eigene Geschichte schreiben möchte – dieser Tage mit einem ersten Ausflug ins Leben einer Golferin.

Bei einem Turnier der LPGA Tour, der bedeutendsten Turnierserie im Frauengolf, tritt Trump ab Donnerstag im Pelican Golf Club in Belleair/Florida an. Eingeladen wurde sie zu „The Annika“ von Sponsoren, unterstützt wird das von der Ausrichterin selbst: Annika Sörenstam ist das weibliche Äquivalent zu Woods, was Ruhm im Golfsport angeht, eine Ikone – und eine Förderin des Nachwuchses. „Gebt dem Mädchen eine Chance“, sagte Sörenstam nach einer gemeinsamen Runde zu Wochenbeginn. Offen und wissbegierig sei Trump im Umgang gewesen, das habe ihr imponiert. „Ich wäre mit 18 Jahren viel schüchterner gewesen“, sagte Sörenstam: „Wir wollen, dass sie sich hier in unserer Familie wohlfühlt.“

Familie, das ist immer schon das entscheidende Stichwort gewesen im Leben von Kai Trump. Die eigene Rolle im Kosmos eines der bekanntesten Nachnamen weltweit zu finden, dürfte kaum ein leichtes Unterfangen sein. Aber man kann schon heute sagen, dass es ihr in Ansätzen gelungen ist: Etwa neun Millionen Follower hat Trump auf den großen Social-Media-Plattformen, wo sie aus ihrem Leben als Schülerin in Florida, ambitionierte Golferin und Enkelin des Präsidenten berichtet. Selfies aus Regierungsmaschinen gehören dort genauso zur Normalität wie Fotos mit Freundinnen in New York City. Vlogs von Ausflügen nach Disneyland oder in die Hamptons sind genauso Teil des Portfolios wie „ein Tag in meinem Leben im Weißen Haus“.

Ein Video trägt den Titel: „Ich spiele Golf mit dem Präsidenten der USA (meinem Opa)“

Es sind die genannten, wiederkehrenden Motive aus dem Leben der Trumps, aber aufbereitet für ein junges Publikum, moderiert von einer charismatischen jungen Frau. Und immer wieder mit einem lächelnden Opa in einer Rolle, in der man ihn sonst selten wahrnimmt. Es ist kein politischer Content, den Kai Trump produziert, aber andererseits lautet die Einsicht: Nichts in ihrem Leben wird wohl jemals unpolitisch sein, allein wegen ihres Nachnamens. Und so vermischen sich die Elemente: Ein Video etwa trägt den Titel „Ich spiele Golf mit dem Präsidenten der USA (meinem Opa)“.

Zum Phänomen Kai Trump gehören aber auch andere große Namen, die sie unterstützen, nicht nur ihr eigener. In ihren Videos tauchen Charaktere aus dem Golfsport wie der US-Open-Sieger und Familienfreund Bryson DeChambeau oder der Weltranglistenzweite Rory McIlroy auf. Mit Charlie Woods, Tigers Sohn und ebenfalls ambitionierter Junioren-Golfer, geht sie in die Schule. Bei ihrem LPGA-Turnier wird sie Allan Kurnikowa als Caddie begleiten, der 21-Jährige ist der kleine Bruder der früheren Tennisspielerin Anna und ebenfalls zu Hause an der Ostküste Floridas.

Eine steile Social-Media-Karriere, Einladungen zu bedeutenden Golfturnieren, die sich einen Werbeeffekt versprechen, all das wäre natürlich nicht möglich, wäre Trump nicht der Sprössling dieser Familie. Zur Wahrheit gehört aber auch: Wäre sie keine ambitionierte Golfspielerin, würde ein Profi wie Sörenstam wohl einschreiten, um den sportlichen Wert ihres Turniers nicht zu gefährden. Trump kann nachweislich auf hohem Niveau spielen, ist bereits seit einigen Jahren für ihr Schulteam aktiv und wird von Herbst 2026 an für die Mannschaft der University of Miami abschlagen. Ob sie eine Profikarriere verfolgen wird, hat sie bisher nicht verkündet. Aber der Golfsport ist in den sozialen Medien inzwischen so erfolgreich, dass gerade in den USA viele junge Spielerinnen und Spieler darin die lukrativere Karriere sehen – und lieber Influencer werden als Sportprofi.

Der Opa wird nicht vorbeikommen: Präsident Donald Trump (li.) mit seiner Nichte Kai beim Golfspielen. (Foto: Jasen Vinlove/USA Today Network/Imago)

Kai Trump ist in diesem Kosmos eine Art Vorbild, ihre Einladung steht aber auch gleichzeitig dafür, wo sich Frauengolf derzeit befindet. Dafür, dass sich ein LPGA-Turnier schon besondere Geschichten ausdenken muss, um in den Fokus zu rücken: Bei „The Annika“ spielen zahlreiche der weltweit besten Spielerinnen mit, die mediale Aufmerksamkeit aber brachte erst eine 18-Jährige, die nicht wegen ihrer sportlichen Meriten dabei ist und sagt, sie freue sich „einfach nur, sehr viel zu lernen von den Profis“. Zu denen auch die Deutsche Olivia Cowan aus Worms zählt, mit der Trump am Donnerstag und Freitag zusammenspielen wird.

Es dürfte eine interessante Erfahrung werden, für alle Beteiligten. Bei einem Golfturnier, das allein schon deshalb nicht normal ist, weil es von Agenten des Secret Service überwacht wird, das ist so üblich bei Mitgliedern der Präsidenten-Familie. Ihr Opa allerdings, sagte Kai Trump, werde nicht persönlich kommen.