Im Kosmos von Kai Trump geht es früher oder später immer um große Namen. Insofern war es kaum überraschend, als sie am Dienstag bei einer Pressekonferenz nonchalant berichtete, wer ihr vor dem größten Auftritt ihres jungen Golflebens eine Nachricht überbracht hatte. „Spaß haben“ solle sie, hatte ihr Tiger Woods gesagt, der weiterhin bekannteste Golfspieler der Welt. Der seit einigen Monaten mit ihrer Mutter Vanessa liiert ist. Die wiederum ist die Ex-Frau von Donald Trump Jr., Kais Vater. Was einen zur zweiten Bekanntheit bringt, die der 18-Jährigen alles Gute wünschte und ihr riet, „nicht nervös zu sein“: zu ihrem Großvater, Donald Trump Senior, dem Präsidenten der USA.