Der spanische Golfprofi Jon Rahm hat beim US Masters in Augusta mit einem spektakulären Hole-in-one für Aufsehen gesorgt. Am 16. Loch hüpfte sein Ball nach dem flachen Abschlag zunächst dreimal über das Wasser, ehe er wieder auf dem Grün landete und dort ins Loch rollte.

Einziger Haken: Der Schlag gelang Rahm, der auch noch seinen 26. Geburtstag feierte, "nur" im Training. "Ein schönes Geburtstagsgeschenk, ich kann mich nicht beschweren", sagte Rahm.

Beim Masters gehört es zur Tradition, am berühmten 16. Loch den Ball zumindest im Training über den See springen zu lassen und möglichst nahe an das Loch zu legen. Rahm gelang dies nun in Perfektion.

Wegen der Corona-Pandemie sind in Augusta keine Fans zugelassen, Rahm erzielte sein Hole-in-one deshalb nicht vor Tausenden Fans, sondern vor wenigen Mitspielern, Caddies und Fernsehkameras. In den US-Medien war schnell von einem "Zauberschlag" die Rede. Die PGA nannte den Schlag "eines der verrücktesten Hole-in-ones aller Zeiten".

Über den offiziellen Twitter-Kanal des Turniers wurde die Szene bislang fast 20 Millionen Mal angeschaut. Golfgröße Rory McIlroy kommentierte: "Stellen Sie sich das Getöse vor, das in einem normalen Jahr entstanden wäre."