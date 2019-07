20. Juli 2019, 21:36 Uhr Golf "Ich möchte einfach nach Hause"

US-Golfer Tiger Woods scheitert bei den British Open am Cut und lässt den Sieger-Spirit vermissen. Für die Geschichte des Turniers sorgt unterdessen Lokalmatador Rory McIlroy - obwohl auch er ausscheidet.

Von Felix Haselsteiner

Die überwiegende Mehrheit der Geschichten, die sich in der langen Tradition der British Open abgespielt haben, fanden an einem Sonntag statt. Schlusstage sorgen für ruhmreiche Erzählungen von Aufholjagden, von Playoffs oder von Enttäuschungen auf den letzten Löchern des Turniers. Die 148. Ausgabe des traditionsreichsten Golfturniers der Welt jedoch ist bereits vor dem Ende des Turniers eine besondere, denn sie wird auch wegen der Geschehnisse des Freitags in die Geschichte eingehen.

Zweimal hatte sich im Verlauf der zweiten Runde die überwiegende Mehrheit der Zuschauer am 18. Loch versammelt, beide Male waren die Massen zusammengekommen, um sich zu verabschieden. Tiger Woods, auch außerhalb der USA ein Publikumsmagnet wie kein Golfer jemals vor oder nach ihm, wusste bereits auf dem Weg zum letzten Grün, dass er am Freitagabend abreisen würde müssen. Mit einem Bogey verabschiedete Woods sich schließlich, sechs über Par lautete sein Ergebnis nach 36 Löchern auf einem Platz, mit dem er sich nicht wirklich hatte anfreunden können.

Woods spricht davon, ausgelaugt zu sein

Erst am Sonntag vor dem letzten Major-Turnier des Jahres war Woods nach Nordirland gereist, hatte zweieinhalb Proberunden gespielt, aber nie auch nur annährend den Spirit gezeigt, der ihn im April zu seinem umjubelten Triumph beim Masters getragen hatte, wie Beobachter berichteten. Der 43-Jährige stützte die These mit seinen Aussagen nach der Runde. Er sprach davon, ausgelaugt zu sein, er sagte: "Ich möchte jetzt einfach nach Hause." Woods wird die nächsten drei Wochen pausieren und erst zu den Playoffs Mitte August wieder ins Turniergeschehen einsteigen. Manch einer aus der Golfwelt sprach dem erfolgreichsten Golfer überhaupt sogleich das wiedergewonnene Sieger-Gen ab, vielmehr sieht es jedoch so aus als würde Woods seine Turnierplanung langfristiger auf seine Karriere auslegen - er will seinen Körper nicht zu sehr fordern. Auf die Frage, ob die Monate seit Augusta vergleichbar seien mit der Krisenphase seiner Karriere zwischen 2015 und 2017, sagte Woods: "Das kann man nicht vergleichen. Damals war es der Tiefpunkt meiner Laufbahn, aktuell spiele und score ich einfach nicht gut."

Als der US-Amerikaner sich bereits auf den Weg zu seinem Privatjet gemacht hatte, war die Stunde des zweiten Dramas auf Loch 18 gekommen. Es war die Stunde des Local Hero Rory McIlroy, den die Nordiren zum Heimsieg tragen wollten und der sich am Donnerstag mit einer katastrophalen Runde von acht über Par ins Abseits geschossen hatte. Am Freitag jedoch zeigte McIlroy eine der beeindruckendsten Comeback-Leistungen der jüngeren Golfgeschichte. Sein PGA-Tour-Kollege, der Golfprofi Max Homa, schrieb auf Twitter treffend: "Es ist im Golfsport fast unmöglich, am Freitag zu inspirieren. Du bist der Beste, Rory."

Die Zuschauer bejubeln McIlroy frenetisch

McIlroy spielte speziell auf den zweiten Neun der zweiten Runde nahezu perfektes Golf, er griff jede noch so schwierig gesteckte Fahne an, er puttete hervorragend. Es war eine der Leistungen, die den 30-Jährigen zu einem vierfachen Major-Champion gemacht haben, allein: Das Drama folgte auf dem letzten Grün, wo McIlroys Annäherungsschlag das Grün knapp verfehlte. Er spielte "nur" das Par und damit immer noch eine der besten Runden des Tages - verpasste allerdings den Cut um einen Schlag. Wohl nie zuvor in der Geschichte der British Open war ein Spieler auf dem 70. Platz so frenetisch bejubelt worden, McIlroy zog ergriffen seine Kappe. Im Fernseh-Interview kurz darauf kämpfte der Nordire mit den Tränen, er sei "unheimlich stolz" auf diese Leistung. Dann sagte er einen für einen Golfspieler sehr untypisch offenen Satz: "Am Anfang der Woche bin ich hierhergekommen, um für mich zu gewinnen. Am Ende der Runde heute habe ich für die Zuschauer gespielt." Das Trostpflaster für die frenetischen Golffans ist allerdings: Der Ire Shane Lowry führt nach der dritten Runde mit vier Schlägen Vorsprung vor dem Engländer Tommy Fleetwood - die Aussicht auf einen Heimsieg bleibt also bestehen.

McIlroys dramatisches Finish brachte ihm viel Lob unter Fans und Kollegen ein. Ein anderes Thema, das die Open in diesem Jahr bestimmte und für nachhaltige Diskussionen sorgen dürfte, war die sagenhaft hohe Schlagzahl des US-Amerikaners David Duval. Duval genießt als ehemaliger Sieger des Turniers (im Jahr 2001 gewann er die 130. Ausgabe des Turniers) ein Startrecht bis zu seinem 60. Lebensjahr, sorgte jedoch mit einem Gesamtscore von 27 (!) über Par nach zwei Tagen für eine Kontroverse: Hätte er, angesichts der Tatsache, offensichtlich nicht in der Form zu sein, die es braucht, um bei einem Major Championship zu agieren, auf sein Startrecht nicht besser verzichten sollen?

Dass ein so eklatant schlechtes Abschneiden - Duvals erste Runde mit 91 Schlägen wäre selbst für ambitionierte Amateure enttäuschend - dem Charakter der ansonsten wie immer sportlich hochklassigen Veranstaltung kaum gerecht wird, dürfte auch dem Veranstalter, dem traditionsreichen Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews, kaum entgangen sein. Ein möglicher Profiteur einer Absage Duvals wäre zum Beispiel der nicht qualifizierte Deutsche Martin Kaymer gewesen, der, wie die meisten seiner Kollegen, sicherlich mehr zum Turnier hätte beitragen können als die Sensationsmeldung, als Golfprofi 91 Schläge auf einer Runde gebraucht zu haben.