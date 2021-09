Golfprofi Angel Hidalgo, 23, hat die German Challenge in Neuburg an der Donau gewonnen. Der Spanier setzte sich im Wittelsbacher Golfclub mit 272 Schlägen gegen seinen Landsmann Santiago Tarrio und Lukas Nemecz aus Österreich (beide 274) durch. Bester Deutscher war Max Schmitt (275) aus Andernach auf dem geteilten vierten Rang. Nach sechs Jahren wurde wieder ein Turnier der europäischen Challenge Tour in Deutschland ausgespielt. Dotiert war es mit 200 000 Euro. Die Challenge Tour ist die zweitwichtigste Veranstaltungsserie in Europa und Sprungbrett für viele junge Profis.