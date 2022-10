Die deutsche Golferin Olivia Cowan hat ihr erstes Turnier auf der Ladies European Tour (LET) gewonnen. Die 26-Jährige aus Homburg siegte am Sonntag in Gurgaon in Indien mit einem Gesamtergebnis von 275 Schlägen vor Caroline Hedwall aus Schweden und der Inderin Amandeep Drall, beide kamen auf 278 Schläge. Für ihren Premierensieg auf der LET-Tour kassierte Cowan ein Preisgeld von 61 200 US-Dollar. Es ist ihr bislang größter Erfolg, seit sie 2015 Profi wurde. Davor war sie von 2011 bis 2015 Mitglied im deutschen Nationalteam.