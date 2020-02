Golferin Esther Henseleit scheitert in Australien am Cut

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Golferin Esther Henseleit ist bei ihrem Saisonauftakt auf der US-amerikanischen Profitour am Freitag am Cut gescheitert. Bei den Handa Vic Open in der Nähe der australischen Millionenmetropole Melbourne war für die 21-Jährige nach zwei Runden Endstation. Zwar kam die Spielerin des Hamburger Golfclubs Falkenstein an beiden Tagen mit jeweils einem Schlag unter Par ins Clubhaus, doch das reichte nicht, um den Sprung in das Finalwochenende zu schaffen.